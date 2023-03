VELKJENT DRAKT: Holmenkollen er tåkelagt søndag formiddag.

Tåke truer Kollen-avslutningen: − Kan ikke forvente bedring i været

HOLMENKOLLEN (VG) Tåken ligger tjukt over Holmenkollen før siste verdenscupdag i skiskytter-sesongen.

– Vi ser på situasjonen hele veien, og ser på mulighetene vi har. Det ser ikke lovende ut for at været skal endre seg, men forholdene er gode nok til å starte innskyting, sier Daniel Böhm, renndirektør i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han ser at alle muligheter holdes åpne, og at de håper i det lengste at de kan få gjennomført to konkurranser søndag. Herrenes fellesstart skal etter planen gå 12.50, mens kvinnenes er planlagt 15.10.

Det er de siste rennene i verdenscupsesongen, og også Marte Olsbu Røiselands siste renn på det øverste nivået.

– Vis er på utsettelser og lignende, og diskuterer alle muligheter. Nå ser vi på innskyting normal tid, så får vi se etter dette. Vi kan ikke forvente bedring i været, men har ingen konkrete planer om å endre akkurat nå, forklarer Böhm.

Et jurymøte klokken 12 skal avgjøre veien videre.

