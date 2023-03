Oberhof, Tyskland 20230219. Sturla Holm Lægreid fra Norge under 15 km fellesstart for menn i VM i skiskyting 2023 i Oberhof, Tyskland. Foto: Javad Parsa / NTB

Lægreid klarert for Östersund-start – Brødrene Bø må vente

Sturla Holm Lægreid er symptomfri etter coronasykdom og stiller til start under søndagens fellesstart i skiskytterverdenscupen i Östersund.

NTB

Det gjør ikke derimot ikke brødrene Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø. I likhet med Lægreid har også duoen fra Stryn vært smittet med covid-19 en periode.

– Johannes var ute og trente torsdag og følte seg bra, men vi landet på at det er best at både han og Tarjei venter til Holmenkollen før de er med igjen, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NTB.

Verdenscuprennene i Holmenkollen går neste helg.