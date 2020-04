TRIGGERHAPPY: Skytetrener Jean-Marc Chabloz filmer Stina Nilsson under en økt på standplass i Östersund. Foto: Per Danielsson/TT

Nilsson skyter dobbelt så mye som de norske: – Hun er vill og gal

Stina Nilsson (26) sparer bokstavelig talt ikke på kruttet i sitt forsøk på å nå toppen også i skiskyting.

Neste sesong skal hun opp mot Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og resten av verdenseliten. For å lære seg «håndverket» er den tidligere langrennsløperen nå ifølge sin egen skytetrener oppe i 1200 skudd i uken med geværet.

Det er dobbelt så mange skudd som verdensener Johannes Thingnes Bø fyrer av i løpet av en intensiv treningsuke på skytebanen.

Verdenscupvinneren anslår overfor VG at han kan ligge på 600 skudd i uken, men det vanlige for hans del er maks 100 skudd per økt og tre-fire økter i uken.

Stina Nilsson svir av noen tusener av kroner på standplass nå som hun er blitt landslagsløper. Billig er det ikke. Ammunisjonen som brukes på trening, koster rundt én krone per skudd. For Nilsson betyr det 1200 kroner i uken – eller 4800 kroner i måneden.

Ammunisjonen som brukes under konkurranser koster nærmere to kroner per stykk.

– 1200 skudd per uke er ganske mye uansett hvem du sammenligner med, konstaterer landslagssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

– Antall skudd sier ingenting om jobben du gjør. Jeg vet ikke hvor fornuftig det er, for det er mange andre ting som bør gjøres og fokuseres på.

De norske skiskytterne som skyter mest ligger ifølge Botnan på 20.000 skudd i året. Johannes Thingnes Bø er blant de utøverne som skyter minst.

– Det varierer fra utøver til utøver. Johannes er effektiv og har tryggheten. Derfor trenger han ikke så mye skyting, sier Per Arne Botnan.

NY TRENER: Stina Nilsson sammen med trener son Jean-Marc Chabloz under et pressetreff i Östersund i forrige uke. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skytetreneren Jean-Marc Chabloz har nå jobbet sammen med Stina Nilsson i over en måned. Sveitseren har latt seg imponere.

– Hun er den beste jeg har hatt hittil. Stina har lært seg å skyte veldig fort. Jeg tror at det har sammenheng med at hun er vill og gal, og at hun ser fram til hver eneste økt på skytebanen. Jeg tror det har en stor sammenheng med at hun har lært seg dette så fort, sier 52-åringen til SVT.

Sveitseren, som deltok i fire OL og 11 VM, sier OL i Beijing i 2022 er et naturlig mål. Og han er fornøyd med fremgangen.

– Jeg liker virkelig det jeg ser, men skiskyting er komplisert og del av en prosess. Du har inngangen, selve skytingen, utgangen og total skytetid som bare blir raskere og raskere. Da jeg holdt på brukte vi dobbelt så lang tid på standplass som utøverne gjør i dag. Det er en utfordring, og det er kanskje der vi har mest å hente, mener Chabloz.

Publisert: 16.04.20 kl. 21:53

