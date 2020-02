VM-gull til Olsbu Røiseland – helsprekk for Eckhoff

ANTERSELVA/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (29) bommet hele seks ganger og gikk på en skikkelig smell i VM-sprinten fredag, hvor Marte Olsbu Røiseland (29) ligger an til å bli verdensmester.

Duoen gikk torsdag inn til gull på mixed stafett sammen med brødrene Bø.

Under fredagens sprint leverte Olsbu Røiseland varene. Med ni av ti mulige treff gikk hun inn til klar ledelse i Anterselva. I målområdet opplevde 29-åringen et lite nervedrama.

Hun så ut til å miste ledelsen til Susan Dunklee som ledet med 12 sekunder etter andre skyting, men amerikaneren kollapset fullstendig på sisterunden. Svenske Hanna Öberg fylte på første, og kom inn til klar ledelse ved andre, hvor hun skjøt for VM-gull, men hun merket presset, og bommet to ganger.

Det er Olsbu Røiselands første individuelle VM-gull, hun har fire gull fra tidligere, men alle på stafett.

– Det er noen som har tvilt på det opplegget jeg har kjørt. Jeg følte at jeg svarte godt for meg i dag. Det smaker ekstra godt når jeg har noen tvilere, sier Marte Olsbu Røiseland, som fikk en klem av ektemannen Sverre i målområdet.

– Dette er et fellesprosjekt, dette er min valentines-gave til ham, ler hun.

GULL-DRAMA: Her skjønner Marte Olsbu Røiseland at det trolig blir VM-gull på henne. Foto: Jostein Magnussen

Eckhoff-sprekk

Fredag gikk Eckhoff ut som en rakett i sporet fra start, men to bom på første skyting satte en brutal stopp på moroa. På andre skyting ble vondt til verre, der noterte hun seg for hele fire bom.

HELBOM: Tiril Eckhoff på standplass. Foto: Matthias Schrader / AP

I mål var hun over to minutter bak Olsbu Røiseland, noe som betyr at medaljesjansene søndagens jaktstart er ødelagt.

Det er den også for Fossum-venninne Ingrid Landmark Tandrevold. Etter å ha fylt på første skyting bommet også hun fire ganger på siste skyting. I mål var hun 1.45 bak Olsbu Røiseland.

– Det er to stykker som er helt bånn, sier en dønn ærlig Tandrevold til NRK.

– Det var bare totalkollaps. Jeg vet ikke helt hvorfor, det er sånn som kan skje med meg, det er kjipt, sukker Echoff til NRK.

