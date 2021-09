BEKLAGET: I april 2014 innkalte Johannes Thingnes Bø (t.v.), Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø (t.h.) selv pressen for å beklage spøken i Pokljuka som utartet.

Avslører isfront mellom skiskyttere og forbund etter festspøk

KAGGE FORLAG (VG) Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen endte opp med å stå skolerett overfor pressen og fikk saftige bøter av skiskytterforbundet etter at de hadde tappet luften ut av bilen til Ole Einar Bjørndalen og to andre kjøretøy. Episoden i Pokljuka førte til en isfront mellom skiskytterne og forbundet.

Det avslører Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø i sin nye bok «Brødrekraften» som nå lanseres.

Det var etter OL i Sotsji i 2014 at trioen hadde behov for å «blåse ut» da skiskyttersirkuset ankom Pokljuka og verdenscupavslutningen. Alle tre var i dårlig humør etter dårlige resultater, hadde konkurransefri dagen etter og dro på festen som vanligvis avrunder skiskyttersesongen.

Etter festen for utøvere og trenere i mars det året ville de ha mer moro. Det endte med at de tappet ut noe av luften i bilene til lagkamerat Bjørndalen, Sverige og Østerrike.

– Vi valgte dem vi kjente best, fordi vi trodde de ville forstå spøken, skriver Tarjei Bø i boken som journalist Lasse Lønnebotn har ført i pennen.

Etterforsket

Til frokosten dagen etter var Bjørndalen i gang med å sjekke overvåkningskameraene ved hotellet i Bled i et håp om å finne ut hvem som sto bak hærverket. Bø-brødrene og Emil Hegle Svendsen la kortene på bordet og ble stemplet som «uprofesjonelle» av skiskytterkongen.

– Da vi hørte han si at noen hadde tatt luften ut av dekkene hans, skjønte vi at vi måtte legge oss flate og beklage, sier Thingnes Bø til VG under lanseringen av boken.

– Vi gjorde en feilvurdering, men ut av den feilvurderingen så var det en historie som folk lo litt av. Vi merket at vi fikk litt nye fans som kanskje var mer glad i underholdning enn toppidrett. Et lite lurt smilt rundt den historien må være lov å ha, sier Tarjei Bø til VG.

Svenskene og østerrikerne syntes i motsetning til Bjørndalen at det var et morsomt påfunn.

– Svenskene bare lo, og østerrikerne lurte på om vi var det nye hjelpemannskapet i Formel-1. Det var den reaksjonen vi hadde forventet å få, skriver Bø.

– Etter at vi hadde beklaget, ble vi enige med lederne om å holde saken internt og legge den bak oss. Men da vi dro hjem til Norge noen dager etter, var noe tydeligvis på gang i Skiskytterforbundet. Vi fikk snart vite hva: Vi fikk en bot på 100.000 kroner – hver. 100.000 hver? For å ha sluppet luft ut av noen dekk?

Tarjei Bø skriver i boken at de fikk vite at forbundet hadde sendt informasjon om straffen på e-post. Da skjønte man fort at det bare var et tidsspørsmål før pressen fikk ta i den interne e-posten.

– Ble forbanna

– Skiskytterforbundet hadde gitt oss en altfor hard reaksjon – og heller ikke klart å håndtere det internt. Nå kunne vi ikke engang stole på vårt eget forbund. Da ble vi forbanna.

Ingen av lederne eller trenerne tok kontakt. De stakk hodet i sanden. Det var en isfront mellom oss og ledelsen i forbundet etter episoden i Pokljuka, er ordene Tarjei Bø bruker i boken.

Etter å ha søkt medieråd hos Ingebrigt Steen Jensen holdt trioen en pressekonferanse i Holmenkollen hvor de la seg flate og beklaget det som hadde skjedd.

– Vi var ferdig med saken. Men vi var ikke ferdig med forbundet. Vi aksepterte å få en straff for det vi hadde gjort. Men størrelsen på boten var helt ute av proporsjoner. Fremdeles hadde ingen fra forbundet snakket med oss, ingen telefoner, ingen dialog – ingenting. De snudde ryggen til oss etter at vi i alle år hadde levert gull etter gull, og jobbet hardt for å gjøre landslaget til et attraktivt sponsorobjekt.

Sportssjef Per-Arne Botnan sier til VG at Pokljuka-episoden var en sak man helst ville ha vært foruten.

– Forbundet måtte reagere på en handling som var uakseptabel. Det var ikke snakk om en bot men at forbundet holdt tilbake penger som en konsekvens av handlinger som var uønsket og som ikke må skje igjen. Vi la den saken bak oss fort og mitt inntrykk er at forholdet til utøvere, trenere og støtteapparat har vært utrolig bra de siste årene. Det indikerer også resultatene vi har fått til, sier Botnan.

Han tar imidlertid kritikk på at informasjonen om straffen ble offentlig og ble en ekstra belastning for Hegle Svendsen og Bø-brødrene.

– Vi informerte internt hos våre trenere og i vårt styre. Hvordan den informasjonen kom ut får vi vel aldri vite.