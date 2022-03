ØNSKER MER BALANSE: Ingrid Landmark Tandrevold (t.v.), Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff møtte pressen på Fornebu tirsdag.

Etterlyser bedre kjønnsbalanse i støtteapparatet: − Tankekors

FORNEBU (VG) På de norske skiskytterlandslagene er det ingen kvinner i støtteapparatene. Det håper flere av profilene at endrer seg.

– Det er bra å ha et godt trenerteam og alt sånt, men iblant så er det greit å ha en god balanse. Det hjelper for synergien at det er en god balanse mellom herrer og damer, sier Tiril Eckhoff til VG.

Sammen med lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold, nevnte hun mangelen på kvinner i støtteapparatet i sin siste episode av podkasten «Kant ut».

I forkant av verdenscupavslutning i Holmenkollen møtte skiskytterne pressen i strålende solskinn på Fornebu, og da var kvinnemangelen noe av tematikken.

– Har du snakket med noen høyere opp i ledelsen om at dette er noe dere ønsker?

– Nei, vi er på en måte på jakt etter å ha det beste teamet, og så er det de som er villig til å ofre tid og krefter på å være på tur med oss. Men det er jo mange i de andre lagene, så det er mulig, sier Eckhoff.

– Vi har et veldig velfungerende støtteapparat, så det er ingen jeg kunne tenke meg å bytte ut. Men det er et tankekors at det ikke er noen kvinner i støtteapparatet, og at det er noe man kan jobbe for etter hvert, sier Tandrevold til VG.

– Det har vært veldig få damer opp igjennom, både på rekrutteringslag og elitelag. Det hadde vært fint med flere damer, men jeg tenker jo fortsatt at forbundet må ansatte folk som er dyktige nok. Det hadde vært veldig gøy om det var dyktige damer der ute. Da tar vi dem imot med åpne armer, sier Marte Olsbu Røiseland til VG.

Kvinnelandslaget trenes denne sesongen av Sverre Huber Kaas og Patrick Oberegger, mens Siegfried Mazet og Egil Kristiansen er trenerne til herrene.

Med herrer i rollene som leger og smørere i tillegg, kunne også de mannlige skiskytterne sett at det kom noen kvinner inn i støtteapparatet.

Vetle Sjåstad Christiansen forteller at det for to år siden var snakk om å få inn en kvinnelig smører, men at det ikke ble noe av.

– Så hvis det er noen interesserte kvinner der ute som kunne tenke seg å smøre skiene mine, så vel bekomme. Det er ikke noe sånt mannssjåvinistisk miljø her. Bare å sende inn en søknad, så stiller jeg skiene mine til disposisjon neste sesong, sier Christiansen til VG, før han legger til:

– Vi har vært utrolig bortskjemt med et fantastisk støtteapparat, så uavhengig av kjønn så føler jeg at vi må gå for de beste.

– Jeg ønsker den diskusjonen velkommen. Det er masse bra kunnskap i damene. Spesielt på et lag, når det er så mange folk og så mange forskjellige personligheter, er det viktig å ha litt menn og litt damer, sier Tarjei Bø til VG.

33-åringen ble tatt ut på landslaget for første gang i 2009, men har aldri hatt en kvinnelig trener.

– Kanskje det er på tide nå på slutten av karrieren min, sier Bø og fortsetter:

– Vi synes det er veldig artig å være på tur med damelaget. Da får du best dynamikk i gruppen.

Herretrener Egil Kristiansen mener man må velge de som er best egnet til jobben, uavhengig av kjønn, men legger til:

– Selvfølgelig kunne det sikkert vært flere damer i både trenerteam og for øvrig, sier han.

Verdenscupsesongen avsluttes i Holmenkollen med sprint, jaktstart og fellesstart fra torsdag til søndag.