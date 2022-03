DRØMMEDAG: For Tiril Eckhoff i solskinnet.

Eckhoff med historisk seier: − Litt av en snuoperasjon

HOLMENKOLLEN (VG) Tiril Eckhoff (31) tangerte Tora Berger (41) i antall verdenscupseirer med en strålende sprint på hjemmebane.

– Jeg er veldig fornøyd. Tora Berger har alltid vært et forbilde, og det å kunne være der ett år før henne, det er jeg veldig stolt av. Jeg ble nesten litt rørt, sier Eckhoff til VG.

Hun gikk til topps på sprinten med syv sekunder til Lisa Therese Hauser og nesten ti sekunder til Marte Olsbu Røiseland. Røiseland sikret med det sprintcupen, og Norge avgjør også nasjonskampen. Fra før av har Røiseland sikret seg jaktstart-cupen.

Seieren blir Eckhoffs 28. i verdenscupen - like mange som Tora Berger tok i sin strålende karriere. Ingen norske kvinner har flere seirer i verdenscupen.

– Hadde noen sagt til meg da jeg var 20 år at det skulle klare, så hadde jeg trodd det var kødd, sier Eckhoff.

Skiskytter-kongen Ole Einar Bjørndalen tok 95 verdenscupseirer (én i langrenn) i sin karriere og har rekorden blant skiskytterne. På kvinnesiden har Magdalena Forsberg rekorden med 42 seirer.

– Det er deilig å komme hjem til Oslo og prestere her. Jeg er skikkelig fornøyd i dag, sier Eckhoff som igjen er på vinnersporet.

– Kanskje vi skal ta å forlenge sesongen med et par uker nå som du er i slag igjen?

– Nei, absolutt ikke. Denne sesongen her har vært den lengste og den hardeste jeg har vært gjennom. Og det har vært litt av en snuoperasjon å kunne vinne her i dag. Det er jeg dødsfornøyd med.

Hun traff alle blinkene på liggende skyting. Alt så perfekt ut på den stående serien også, før det kom en bom på det aller siste skuddet.

Eckhoff har vist utradisjonelle metoder på standplass tidligere:

Marte Olsbu Røiseland traff også på de ni første blinkene, mens det ble bom på siste skuddet.

– Jeg har fortsatt til gode å vinne i Kollen, men nå har jeg i hvert fall vært på pallen. Det var deilig å klare det for det er noe som har manglet i karrieren, sier Røiseland til VG.

Med tredjeplassen tar hun et langt steg mot sammenlagtseieren, for det ble en tung dag for den svenske rivalen Elvira Öberg. Hun bommet tre ganger og endte på en 17. plass.

– Marte er så stabil. Det hun har gjort denne sesongen er virkelig imponerende, sier Öberg til VG.

Også for Ingrid Landmark Tandrevold ble det nedtur. Hun bommet en gang på liggende skyting, mens hun fikk trøbbel på stående skyting ved å gå inn på en skive som ikke var klar igjen etter at sist løper var der. Det er Tandrevolds eget ansvar å velge en klar blink.

– Det er dritkjipt rett og slett. Jeg ødelegger løpet i dag og jaktstarten i morgen, sier Tandrevold.

Lørdag er det jaktstart og søndag står fellesstart på programmet.