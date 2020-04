PÅ HJEMMEBANE: Landslagstrener Siegfried Mazet har god plass utenfor huset sitt i Frankrike. Den kan han utnytte selv om portforbudet rår. Foto: PRIVAT

Stjernetrener coronafast under strenge tiltak i Frankrike

Siegfried Mazet (42) reiste hjem til landet med et av de strengeste corona-tiltakene i Europa, Frankrike. Nå kommer ikke de norske skiskytternes landslagstrener seg på jobb igjen.

Samtidig med at Mazet kom hjem fra verdenscupavslutningen i Kontiolahti 16. mars innførte president Emmanuel Macron tilnærmet portforbud i Frankrike.

Nå er portforbudet i landet med noen av de strengeste tiltakene for å hindre spredningen av Covid-19-viruset, forlenget til 11. mai.

I Allex kommune, noen kilometer sør for Valence by, har Siegfried Mazet, de to barna og kona holdt seg inne i én måned. Det blir én måned til hvor du bare kan gå ut når du skal handle mat eller medisiner.

Men du har lov til å oppholde deg i egen hage. Familien Mazet har et stort hus med både hage og basseng. Det er til stor hjelp.

– Vi kan være ute én time om dagen, men bare hvis vi skal på apoteket eller i butikken for å kjøpe mat. Skal du ut må du først printe ut en tillatelse som vi må ha med oss og vise frem. Beskjeden er at du skal ikke snakke med noen, forteller Mazet til VG.

Da VG snakket med ham torsdag, gjorde han seg klar til å gå på butikken og gjøre innkjøpene for helgen.

Mens Frankrike nærmer seg 18.000 døde som en konsekvens av corona-smitten, er ikke problemene så alvorlig i hjemregionen til landslagstreneren.

– Vi har selvfølgelig en del corona-syke mennesker her også, men det er særlig i Paris og de store byene at situasjonen er ille. Jeg har en veldig god venn som jobber på intensivavdelingen ved et sykehus og en svigerbror som er doktor. Begge sier at det ikke er mange som er innlagt, og beskjeden er at man har kontroll.

Franske myndigheter har sluppet noe opp på portforbudet. Noen har fått lov til å begynne på jobb igjen.

– Slik jeg har forstått det er 40 prosent av befolkningen fortsatt i karantene. Nå har ansatte i noen ikke-samfunnskritiske yrker fått gå på jobb igjen. Så vil det forhåpentligvis skje en gradvis åpning av landet etter hvert, sier Siegfried Mazet.

Han er bekymret for helsekrisen nå, men mest bekymret for den økonomiske krisen som blir en konsekvens av nedstengningen.

– Det er en fortvilet situasjon. Mange selskaper er allerede i trøbbel. Hvordan skal de klare seg nå som karantenen gjelder nesten en måned til? De som er permittert får 80 prosent av lønnen sin, men det er mangelen på aktivitet i selskapene som er det store problemet.

Selv kommer ikke 42-åringen seg på jobb – i Norge. Det er umulig å oppdrive fly.

– Den eneste måten å komme seg av gårde nå er ved å kjøre. Det blir tungvint, og uansett må jeg da i 14 dagers karantene når jeg kommer til Norge. Så må jeg sikkert i 14 dagers karantene når jeg drar hjem igjen. Jeg får bare vente og se om man ikke lemper litt på restriksjonene og gradvis åpner grensene. Mitt håp er å kunne være i Oslo igjen om en måned, sier Siegfried Mazet.

Publisert: 17.04.20 kl. 08:54

