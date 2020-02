VMS BESTE: Marte Olsbu Røiseland og Dorothea Wierer er foran alle andre i VM, uansett kjønn, hvis man ser på verdenscuppoengene. Foto: Berit Roald

Olsbu Røiseland og Wierer er best av alle: – Helt vilt

ANTERSELVA (VG) Glem Fourcade og Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland (29) er den som sammen med Dorothea Wierer har tatt flest verdenscuppoeng i dette verdensmesterskapet.

Det er 323 mannlige og kvinnelige skiskyttere som konkurrerer i VM. På tre individuelle konkurranser har Olsbu Røiseland plukket 156 verdenscuppoeng her i Anterselva. Dermed topper hun den VM-listen sammen med Dorothea Wierer som også har tatt 156 poeng. Martin Fourcade har sanket 151 poeng, Johannes Thingnes Bø står med 148 poeng.

– Det er sykt bra. Hun har fått tøff kamp fra Dorothea (Wierer), men har vist at hun er i kjempeform. Det blir nok de to som kommer til å konkurrere videre i helgen på stafetten og fellesstarten, tror Johannes Thingnes Bø.

Olsbu Røiseland, som står i fare for å må betale gebyr for overlast på turen hjem på grunn av alle premiene etter gull på mix-stafett, parstafett, sprinten og bronse på normaldistansen og jaktstart.

– Det er helt vilt, og det hadde jeg aldri sett for meg. Målet var å ta en individuell gullmedalje, nå sitter jeg her med tre gull og to bronser. Det er mer enn jeg kunne håpet på, sier 29-åringen og fastslår at hun - foreløpig - ikke kan kalle seg VM-dronning.

Wierer er dronningen

– Dorothea er dronningen med sine to individuelle gull, jeg har ett. Jeg har to muligheter til, men nå handler det om å bare nyte øyeblikket nå og ikke tenke for mye på det som skal skje, sier Olsbu Røiseland om lørdagens stafett og søndagens fellesstart.

På gårsdagens parstafett hvor hun tok gull sammen med Johannes Thingnes Bø, fikk hun klar beskjed fra makkeren om å gi alt fra start.

– Når verdens beste skiskytter sier det, så gjør du det. Vi var også klar på at vi ikke skulle gi opp om vi kom litt bakpå underveis. Vi preget konkurransen hele tiden.

Marte Olsbu Røiseland skal nå i aksjon på lørdagens stafett sammen med Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Synnøve Solemdal - nøyaktig det samme laget som tok VM-gull i Östersund i fjor.

