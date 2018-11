I GANG IGJEN: Tarjei Bø fotografert på dagens trening på Sjusjøen før lørdagens sesongåpning. Foto: Jostein Magnussen

Tarjei vil gi lillebror Bø kamp - har fått en motivasjonsboost

SJUSJØEN (VG) Tarjei Bø (30) var den eneste som vant et verdenscuprenn sist sesong i tillegg til Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade. Denne sesongen har veteranen skumle planer.

Publisert: 23.11.18 20:31

30-åringen tok en sjelden seier i verdenscupåpningen i Östersund i desember i fjor - hans tredje seier i verdenscupen på fem år. I løpet av sesongen var han to ganger til på pallen i verdenscupen.

– Det var et stort steg å ta å endelig vinne, og jeg håper jeg kan fortsette der jeg slapp i fjor. De siste årene har vært tøffe selv om jeg har hatt mange gode prestasjoner med medaljer i VM, men det å stå øverst på pallen var veldig viktig for meg å klare igjen, sier Tarjei Bø før lørdagens sesongåpning her på Sjusjøen.

Etter at han vant verdenscupen sammenlagt i 2010/2011-sesongen har storebror Bø slitt mye med sykdom. Til slutt ble det en begrensning for skiskytteren.

– Når jeg ser andre utøvere syte over småting så tenker jeg de skulle bare ha visst. Det er blitt litt min vei gjennom karrieren. Å ha et problem er ikke alltid et minus. Der og da kan det være det, men du får med deg noe på veien - spesielt i topplokket. Derfor er det enda lettere å komme tilbake fordi du har vært langt nede.

– Hvorfor skal vi ha tro på deg i år?

– Jeg håper at jeg kan fortsette der jeg slapp i fjor. Jeg har roen og vet at jeg er god nok til å stå øverst på pallen. Det er målet for vinteren også, og det står klarere enn før, varsler Bø.

- Du har blitt 30 år, er det litt nå eller aldri for Tarjei Bø?

- Nei, det er ikke det. Jeg har fortsatt mye jeg ønsker å oppnå. Jeg fikk en motivasjonsboost i fjor da jeg sto øverst igjen. Det har jeg brukt for alt den er verdt nå i høst. Jeg matcher de beste på trening og Johannes får ofte «juling» på sommeren. Jeg er «der oppe» med han og Martin Fourcade innimellom, og nå er målet å være der oftere.

Han har gått over 200 verdenscuprenn og vunnet 11. Den seiersprosenten akter 30-åringen å gjøre noe med.

- Når du er i mesterskap i en så marginal sport som vi holder på med, så er sølv og bronse kjempebra, men når du går verdenscupløp - gjerne 25 på en vinter - så er det førsteplassene du husker uansett.

Før lørdagens sprint på Sjusjøen kan han ta frem de gode minnene fra vinnerløpet i Östersund hvor Bø slo Fourcade med syv tideler.

– Det jeg husker aller best er når Fourcade lirer av seg noen franske gloser til TV-kameraet. Det er de øyeblikkene som du husker, og derfor er det enda klarere at man må legge opp løpet for å vinne, rett og slett. Det blir ikke noe «safeing» her.

