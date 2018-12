Thingnes Bø har gått inn 1,46 mill. kr på tre uker

SKISKYTING 2018-12-23T16:50:32Z

Johannes Thingnes Bøs eventyrlige sesongstart betaler seg. Premiepenger og seiersbonuser renner inn for 25-åringen.

Publisert: 23.12.18 17:50 Oppdatert: 23.12.18 18:00

VGs regnestykke viser at verdens beste skiskytter har håvet inn 1,465 millioner kroner bare på de tre ukene han har vært på farten i verdenscupen, i Pokljuka, Hochfilzen og Nove Mesto.

Seks verdenscupseirer, verdenscupledelse, en 7. og en 9. plass samt 6. plass på mix-stafetten har sammen med seiersbonuser fra private sponsorer fylt opp kontoen til Thingnes Bø.

Kvelden før kvelden tilbrakte 25-åringen i bil på vei til Wien før han skulle ta et kveldsfly hjem til Oslo og fire dager juleferie sammen med kona Hedda Kløvstad Dæhli.

– Det går an å gjøre et grovt overslag og si at det har vært en bra måned. Skiskyting er blitt et knallbra TV-produkt og da betales det godt for gode prestasjoner, sier Johannes Thingnes Bø. Han er klar på at han ikke har regnet på hvor mye han har tjent siden verdenscupstarten i Pokljuka.

Han avsluttet tre arbeidsuker med et av sine beste løp da han vant søndagens fellesstart i Nove Mesto etter en ren oppvisning både på standplass og i sporet.

– Jeg tror det er det beste løpet jeg har gått noen gang slik det utviklet seg med utførelsen av skytingen, kombinert med at jeg gikk i front gjennom hele løpet, sier 25-åringen til VG.

– Jeg har ikke funnet noen feil med dagens løp, lød analysen noen timer senere etter at han hadde utklasset konkurrentene. Bare Evgeni Garanitsjev (3. plass) klarte 20 treff som Thingnes Bø.

Traff på alt i 14. forsøk

– Det er ikke hver dag en skyter 20 treff på fire serier. Det var en veldig bra dag på jobben. I tre av seriene var ikke vinden vanskelig, men på den første ståserien var det tøft, innrømmer han.

Forrige gang han skjøt 20 treff var i Anterselva 20. januar. Også da sto han øverst på pallen.

– Forholdene var nok langt mer krevende nå, sier Thingnes Bø, som traff igjen i 14. forsøk.

Med sesongens sjette verdenscupseier av åtte mulige har Thingnes Bø nå skaffet seg 165 poengs ledelse ned til Martin Fourcade (nr 9 på fellesstarten) i sammendraget.

– Det er bra, men jeg har ikke tenkt å hvile på «lauvbærene». Nå blir det noen dager julefri hjemme, så møtes landslaget på Sjusjøen i romjula for å forberede det som skal skje etter nyttår.

PS! Marte Olsbu Røiseland tjente nesten 300.000 kroner bare i rene premiepenger på to dager da hun vant sprint og jaktstart i Nove Mesto.

Topp 10 i verdenscupen 1. J. Thingnes Bø 428 poeng

2. A. Loginov 312

3. S. Eder 266

4. S. Desthieux 266

5. M. Fourcade 263

6. A. Guigonnat 263

7. T. Bø 236

8. Q. Fillon Maillet 235

9. J. Eberhard 226

10. B. Doll 225.