Johannes Thingnes Bø vinner igjen - krise for Fourcade

SKISKYTING 2018-12-20T17:16:27Z

Johannes Thingnes Bø (25) har tatt sin tredje sprint-seier denne vinteren - av like mange mulige. Det er full krise for Martin Fourcade, som ender over to minutter bak nordmannen.

Publisert: 20.12.18 18:16 Oppdatert: 20.12.18 19:41

For seks dager siden vant Johannes Thingnes Bø sprinten i Hochfilzen.

Torsdag blir det ny seier: 10 treff og stor fart i løypa gjør at ingen klarer å følge nordmannen.

– Et kjempeløp, kommenterte Ola Lunde på NRK.

Dette blir hans fjerde verdenscupseier for sesongen - og den 25. totalt i karrieren.

Den eneste som var i nærheten av å følge nordmannen, var russeren Aleksandr Loginov. Han var drøyt 20 sekunder bak i mål.

Johannes Thingnes Bø er i ferd med å skaffe seg kraftig overtak i verdenscupen totalt allerede før julen setter inn.

Martin Fourcade er i tydelig problemer. Verdens beste skiskytter gjennom mange år fikk én bom på liggende og deretter tre bom på stående. Franskmannen var tydelig frustrert.

– Det er mer krise enn jeg trodde. Han klapper helt sammen, fastslo NRK-ekspert Ola Lunde.

Thingnes Bø og Fourcade gikk til dels sammen da nordmannen var på den andre runden og franskmannen på sin første.

– Det er veldig stor avstand fra Johannes og ned til de andre. Det er bare Loginov som er «innenfor», konstaterer landslagstrener Egil Kristiansen til VG.

– Er dette hans beste løp i år?

– Det var nærmest perfekt, så kanskje er det det beste i år.

– Hvordan vurderer du Fourcades problemer?

– Jeg tror vi skal konsentrere oss om oss selv, sier Egil Kristiansen snusfornuftig.

De andre norske skiskytterne skjøt bra, men slet litt i sporet.

– Det er litt skuffende det de gjør i løypa, sa Ola Lunde på NRK-sendingen.

Svenske Martin Ponsiluoma avsluttet glimrende og tok en sensasjonell 3. plass.

Lørdag står jaktstart på programmet i Tsjekkia. Skiskytterne avslutter 2018 med fellesstart lille julaften.

Stillingen i mål:

1. Thingnes Bø, Norge (0), 2. Loginov, Russland +21.0 (0), 3. Ponsiluoma, Sverige +54,2 (0), 4. Weger, Sveits +1,03,5 (0), 5. Desthieux, Frankrike +1,03,7 (1), 6. Eberhard, Østerrike +1,04,6 (1)... 8. Tarjei Bø, Norge + 1,08,8 (1), 9. L'Abee Lund, Norge +1,10,3 (0), 10. Bjøntegaard, Norge +1,12,4 (1), ... 15. Johannes Dale, Norge +1,18,4 (0).