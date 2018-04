IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt. Foto: Frode Hansen

Idrettspresident Tom Tvedt om Besseberg-saken: – Særdeles vanskelig for både norsk og internasjonal idrett

Publisert: 12.04.18 18:29 Oppdatert: 12.04.18 19:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-12T16:29:40Z

NIF-president Tom Tvedt og 1. visepresident Kristin Kloster Aasen er forferdet over anklagene mot den nå avgåtte IBU-presidenten Anders Besseberg.

– Jeg tenker at dette er svært alvorlig. Når man går til det skrittet at man gjennomfører razzia og setter ham under etterforskning, er det alvorlig.

Det sier president i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt , til VG, og får støtte av sin 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, som også er medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Beskyldninger og mistanker om korrupsjon er veldig alvorlige, og at det er knyttet til doping gjør det enda verre, sier hun til VG.

Fikk vite om saken gjennom media

Anders Besseberg har selv avfeid anklagene, og også trukket seg som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Hverken Tvedt eller Kloster Aasen hadde hørt om saken før den ble kjent gjennom media onsdag. Begge har sittet i forskjellige møter torsdag, men ringer tilbake på likt for å svare på VGs spørsmål om korrupsjonsanklagene mot Besseberg.

– Folk er rystet. Det er særdeles vanskelig for både norsk og internasjonal idrett når noe slikt skjer, for det setter idretten i et dårlig lys. Det er det ingen tvil om, sier Tvedt, som er glad for at IBU tar saken «på høyeste alvor» og som «har respekt for at Besseberg har valgt å tre til side».

– Hva har det å si for norsk idrett at anklagede Besseberg er norsk?

– Det er ikke bra for idretten i hele verden å få dette søkelyset på seg, og at han er norsk er heller ikke bra. Nå er det imidlertid viktig å få avklart hva som har skjedd. Etterforskningen må få gå sin gang og alle parter må svare ærlig og samvittighetsfullt, sier Tvedt.

– Trist om dette skulle stemme

Han er klar på at saken fortsatt er fersk og at det er viktig å få på plass faktum. Det samme er Kristin Kloster Aasen, som ble forferdet da hun leste om anklagene på nettet onsdag.

– Man tenker virkelig ikke på at en person med slike tillitsverv og i en så stor organisasjon står for noe sånt, sier hun til VG med forbehold om at den videre etterforskningen avdekker kritikkverdige forhold.

– Hva har det å si at anklagene kommer fra en person som Rodtsjenkov?

– Han var også en svært sentral kilde til McLaren-rapporten, så det er mange som har lagt stor vekt på troverdigheten hans. Nå skal saken etterforskes av andre som skal finne ut om det har skjedd noe kritikkverdig eller ulovlig, svarer Kloster Aasen.

Hun har tillit til den videre etterforskningen, og mener den kommer til å legge premisset for om utøverne har hatt rett i sin kritikk av IBU eller ikke. Ettersom saken er på et såpass tidlig stadium, synes hun det er vanskelig å kommentere den veldig konkret – enn så lenge.

– Men jeg synes det er trist om dette skulle stemme. Det er klart anklagene er alvorlige, sier hun.