Kilder til VG: Skiskytteren Emil Hegle Svendsen legger opp

Publisert: 09.04.18 09:14 Oppdatert: 09.04.18 10:19

SKISKYTING 2018-04-09

VG får opplyst at Emil Hegle Svendsen (32) kommer til å legge opp som skiskytter. Det vil han annonsere på en pressekonferanse mandag.

Svendsen har tidligere uttalt han var usikker på om han skulle ta en sesong til , og nå skal det være klart at han ikke kommer til å gjøre det.

32-åringen har sammen med Norges Skiskytterforbund kalt inn til pressekonferanse klokken 11.00.

Det betyr at OL i Pyeongchang ble hans siste mesterskap i en lang og innholdsrik karriere. I Sør-Korea – hvor han var Norges flaggbærer – var han med på å ta sølv på både herrestafetten og i mixedstafetten, i tillegg til at han sikret en individuell medalje, med bronse på herrenes fellesstart.

Medaljegrossist

I løpet av sin karriere har han vunnet tolv gull, seks sølv og tre bronsemedaljer i VM-sammenheng. I tillegg har han notert seg for 38 seirer i verdenscupen.

I OL-sammenheng har han tatt fire OL-gull, i tillegg til tre sølvmedaljer og én bronse.

Han føyer seg inn i rekken over store, norske vintersport-profiler som har gitt seg den siste tiden. Hegle Svendsens mangeårige lagkamerat, Ole Einar Bjørndalen, annonserte at han var ferdig som skiskytter forrige tirsdag.

Fakta Hegle Svendsens meritter OL: 4 gull (20 km og 4 x 7,5 km 2010, fellesstart og blandet stafett 2014), 3 sølv (sprint 2010, stafett 2018, blandet stafett 2018), 1 bronse (fellesstart 2018). VM: 12 gull (20 km og fellesstart 2008, 4 x 7,5 km 2009, fellesstart og 4 x 7,5 km 2011, 4 x 7,5 og blandet stafett 2012, sprint, jaktstart, 4 x 7,5 km og blandet stafett 2013, 4 x 7,5 km 2016, 6 sølv (4 x 7,5 km 2008, blandet stafett 2010, jaktstart 2011, sprint 2012, 20 km 2015), 3 bronse (blandet stafett 2007, fellesstart 2013, jaktstart 2016) Verdenscupen: 38 seire.

Fredag kom nyheten om at også langrennsdronningen Marit Bjørgen gir seg som toppidrettsutøver .

Hegle Svendsen avsluttet sesongen tidlig og dro på ferie sammen med samboeren Samantha Skogrand. Da sa han til VG at han var usikker på om han hadde motivasjonen som skulle til for å fortsette .

Neste skiskytter-VM avholdes i Östersund, stedet hvor Hegle Svendsen fikk sitt store gjennombrudd med to VM-gull i 2008.

– Jeg er tilfreds med at min beste periode i karrieren er over, men at jeg fortsatt kan ta medalje når karrieren er på hell. Det har vært en utrolig reise. Alle gode ting tar slutt. Vi får se, har Hegle Svendsen tidligere sagt til VG.

