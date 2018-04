Overlegen norsk stafettseier - Thingnes Bø hylles som «gullgrossist»

RUHPOLDING/OSLO (VG) Etter en strålende norsk laginnsats på herrenes skiskytterstafett, kunne ankermann Johannes Thingnes Bø (24) gå i mål i ensom majestet.

Det norske stafettlaget, med Lars Helge Birkeland , Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og ankermann Johannes Thingnes Bø, sørget for at det fredag var fryktelig godt å være norsk i Tyskland.

– Det er nok bare sykdom som kan endre på dette stafett-laget før OL, sa NRKs ekspert Ola Lunde da seieren var et faktum.

Drøye tre uker før OL i Pyeongchang braker løs, viste den norske kvartetten muskler. Det som så ut til å bli en jevn og tøff duell med Frankrike og Italia, endte med at Thingnes Bø, på suverent vis og med det norske flagget i hånden, kunne kontrollere inn til norsk seier.

– Jeg hadde et knallbra utgangspunkt. Det er mye bra i dag og jeg har et godt forsprang til de beste, for jeg hadde ikke min beste dag i dag. Men jeg hadde god kontroll, sier Thingnes Bø til NRK etter løpet, og understreker at de fire som gikk i dag er Norges beste lag per nå.

Emil Hegle Svendsen var fornøyd med generalprøven før OL-stafetten.

– Dette var veldig bra. Vi er strålende fornøyd, selv om det var jevnt lenge. Nå er vi favoritter på OL-stafetten og det lever vi godt med. Vi vet godt hvor lite som skal til for å feile, sier Svendsen og skryter av Bjørndalen-erstatteren, Lars Helge Birkeland.

- Han overbeviste. Alle vet at Lars Helge har etappen som Ole hadde før. I dag så viser han hvorfor han har tatt over etappen og han viser at han fortjener den plassen.

De norske herrene hadde stort sett brukbar kontroll, men en fransk herremann ved navn Martin Fourcade, sørget for spenning.

Lynrask Fourcade - raskere Thingnes Bø

Førstemann ut for de norske var Lars Helge Birkeland. Han startet med én bom på første skyting, men vartet opp med et lynraskt fullt hus på andre. Det gikk faktisk så fort at NRK-ekspert Ola Lunde så vidt klarte å henge med.

– Helt utrolig, sa kommentator Andreas Stabrun Smith om skytetiden.

Tarjei Bø måtte ta i bruk samtlige tre ekstraskudd på første skyting, men hentet seg inn og traff blink på fem av fem på andre skyting.

Emil Hegle Svendsen tok fatt på tredje etappe, og han skulle gå mot medaljegrossisten Martin Fourcade. Hegle Svendsen skjøt fullt hus på første skyting og bommet på ett skudd på andre.

Han gikk ut fra standplass med syv sekunder ned til Fourcade, men den luken spiste den suverene franskmannen opp enkelt, og dermed gikk Frankrike, Italia og Norge ut på den siste etappen samtidig.

Dermed var alt opp til Johannes Thingnes Bø, Norges ankermann. Han skaffet seg tidlig en luke til de to andre, og skjøt fullt hus på første skyting.

Gullgrossisten Johannes Thingnes Bø

Han trengte to ekstraskudd da han kom på standplass for andre og siste gang, og det ble kanskje noe nervøsitet da Frankrikes ankermann, Antonin Guigonnat skjøt fullt hus, men Thingnes Bø hadde full kontroll, og fikk gå sjarmøretappen inn til norsk seier i Tyskland.

– Det er deilig. Vi elsker å vinne, understreker Tarjei Bø.

– Johannes er en gullgrossist, legger han til.

Franskmennene gikk inn til andreplass, 24 sekunder bak Norge, mens Russland sikret pallplass, 53 sekunder bak de norske herrene.