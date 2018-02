TROR PÅ NORSK VINNER: Dette er skiskytterne som skal i aksjon på søndagens sprint. Fra venstre Emil Hegle Svendsen, Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Foto: Jostein Magnussen, VG

Holder Thingnes Bø som OL-favoritt: - Det trigger meg

Publisert: 09.02.18 07:20

SKISKYTING 2018-02-09T06:20:03Z

PYEONGCHANG (VG) De norske skiskyttergutta peker på Johannes Thingnes Bø (24) som den store gullfavoritten. Det lever han godt med.

– Slik har det vært hver eneste helg denne sesongen. Det har vært meg og Martin Fourcade, og det forandrer seg ikke så mye selv om vi kommer til et OL, sier Thingnes Bø foran den første gullsjansen, søndagens sprint.

– Jeg tar gjerne favorittstempelet. Det trigger meg bare til å få ut mitt beste potensial. Jeg har lyst til å innfri, jeg har lyst til å gjøre det jeg føler meg god for.

Denne sesongen har han vært ekstrem god. Åtte verdenscupseirer har det blitt på 15 forsøk. Den eneste som er i nærheten er Fourcade med sine seks.

– Martin (Fourcade) og Johannes er favoritter. Når de deler på alle seirene i verdenscupen så sier det seg selv, sier Tarjei Bø.

Han er den eneste skiskytteren i tillegg til de to som har vunnet et renn denne sesongen.

– Det ryktes at han er i form. Han kan være god på sitt beste, humrer storebror Bø.

– Kan vinne igjen

– Det er deilig å ha den seieren i banken, da vet jeg at det er mulig å vinne igjen. Det vet de også. Er jeg med så kan jeg bli en «hard nøtt» mot slutten. Det blir spennende. Så vet vi at OL er ikke verdenscupen sammenlagt. De to er best, men i et mesterskap kan alt være visket ut.

– Disse padlebakkene her er som skapt for Tarjei, men denne løypen er «rigget» for meg også, fastslår Johannes Thingnes Bø.

Han får favorittstempelet også fra Emil Hegle Svendsen. Trønderen er klar på at Thingnes Bø og Fourcade blir den store OL-duellen.

– Vi andre må nesten håpe at de skal feile for at vi skal ha en sjanse. Selv har jeg ikke vært god nok denne sesongen til å kunne si at jeg skal ta gull denne gangen her, men medalje i OL er bra det også.

Svendsen, som er i sitt 4. og siste OL, har fått gode svar på trening. Så har han - i likhet med de andre - hatt litt trøbbel med vinden som trolig vil plage skiskytterne også på søndag.

Vanskelig vind

– Skytingen har vært så som så. Med den vinden har det vært vanskelig å finne noen «godfølelse», men vi får jobbe ut i fra de forholdene som rår. Formen har vært bra, selv om det ikke er noen tvil om at Johannes er i enda bedre form. Vi får gå med det vi har, sier Emil Hegle Svendsen.

Han har en pen medaljesamling fra OL allerede med to individuelle gull på normalen (2010) og fellesstarten (2014).

Erlend Bjøntegaard får sin OL-debut på søndagens sprint og er fjerde norske deltaker.

