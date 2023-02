GULLREKKKEN RØK: Etter fem strake gull, ble det VM-sølv på Johannes Thingnes Bø tross skyting i rekordtempo.

Nedtur for Norge på kaos-stafett – Frankrike tok gull

OBERHOF (VG) De norske skiskytterne klarte ikke å leve opp til det enorme favorittstempelet på herrenes stafett. Quentin Fillon Maillet ledet Frankrike til gull.

De norske skiskytterne - anført av Johannes Thingnes Bø - har vært i en egen klasse denne sesongen. Derfor var det en stor overraskelse at det «bare» ble sølv til Norge på herrenes stafett. Frankrike vant, mens Sverige tok bronse.

Norge havnet i skikkelig trøbbel da Tarjei Bø fikk problemer med vinden og bommet fire ganger. Dermed måtte han ut i strafferunde på den andre etappen. Etter nok en strafferunde av Sturla Holm Lægreid på tredjeetappen, forsvant seierssjansene etter strålende skyting av Quentin Fillon Maillet på den siste etappen.

Totalt ble det to strafferunder og 14 ekstraskudd for Norge. Det er dårligste skyting i en VM-stafett siden Pokljuka i 2001. Den gangen ble det tre runder og 15 bom for Norge.

– Jeg vil ikke si at det kun er marginene som ikke går i Norges retning. Det er rett og slett at Frankrike taklet det bedre i dag, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Dermed klarte altså ikke den norske kvartetten å forsvare gullet fra Pokljuka i 2021. Lægreid, Bø, Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen dannet også det norske laget den gangen.

For Thingnes Bø røk også den «umulige» gulldrømmen. Stryningen hadde muligheten til å ta syv av syv VM-gull ved seier på stafetten og søndagens fellesstart.

Norge kom skjevt ut fra start. Først bommet Vetle Sjåstad Christiansen to ganger på liggende skyting. Han hentet inn teten før andre skyting, men der ble det tre nye bom. Ved veksling var Norge ett minutt bak Frankrike.

– Det var min livs kamp. Det var knallhardt, sa Christiansen til NRK.

Tarjei Bø var rask i sporet og tok innpå etter feilfri liggende skyting. På den stående skytingen fikk imidlertid veteranen en vindkul mot seg på verst mulig tidspunkt. Det førte til at han brukte lang tid før han løsnet det første skuddet, og til slutt måtte Bø gå én strafferunde etter totalt fire bom.

– Det er en balansegang. Du kan stå og vente, men du vet ikke om det tar fem sekunder eller ett minutt. Vi fikk streng beskjed i går om at vi må trekke av på et tidspunkt. Vi må bare håpe, sa Bø til NRK etter sin etappe.

Historien var den samme for Sturla Holm Lægreid. Etter en strålende liggende skyting, måtte også han ut i en strafferunde etter fire bom på stående. Dermed klarte ikke Norge å utnytte flere bom av Frankrike og overraskelseslaget til Tsjekkia.

Thingnes Bø gikk ut cirka ett minutt bak, men hadde halvert forspranget før den liggende skytingen. Dessverre ble det tre bom for nordmannen på første skyting. Etter strålende skyting av Quentin Fillon Maillet, hjalp det dermed ikke at også Thingnes Bø vartet opp med et fullt hus på siste skyting i et vilt tempo. 15,9 sekunder, var ny rekord for hans del.

Kvinnenes stafett går klokken 15, også den sendes på NRK. Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik og Marte Olsbu Røiseland danner det norske laget.

De norske kvinnene har vunnet de tre siste stafettene i VM. Olsbu Røiseland og Tandrevold var begge med på bragdene i 2019, 2020 og 2021. Norge står med totalt seks stafettgull (2004, 2013, 2016, 2019, 2020 og 2021) på kvinnesiden.