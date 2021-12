SEIEREN LAR VENTE PÅ SEG: Johannes Thingnes Bø har fått noe å tenke på etter sesongstarten i Östersund. 28-åringen har innledet sesongen med en 3., 5. og 9. plass. Sebastian Samuelsson (t.h.) leder verdenscupen.

Nekter å endre kallenavn på «silver-Sebbe»

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (28) har ikke tenkt å gi fra seg skiskyttertronen uten kamp.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

To ganger denne uken har Thingnes Bø blitt slått gul og blå av Sebastian Samuelsson, på begge sprintene her i Östersund. Det er uvant kost for nordmannen som har vunnet verdenscupen sammenlagt de tre siste sesongene.

Før søndagens jaktstert er det Samuelsson som leder verdenscupen foran Thingnes Bø. At det er en svenske som står øverst på pallen, plager han ikke.

– «Sebbe» er en snill og god fyr. Hvis man har respekt for hverandre så er det hyggelig å unne hverandre suksess også, sier Thingnes Bø.

Han har imidlertid ikke tenkt å endre på kallenavnet til Samuelsson. Han blir «silver-Sebbe» en stund til.

– Det kallenavnet kan han ikke kvitte seg med så lett. Han må nok vinne noen gull i mesterskap før vi vil begynne å kalle ham noe annet. Jeg så et bilde av at han hadde fått seg en gullkran hjemme, så han har vel lyst å bli kvitt kallenavnet, sier Thingnes Bø og ler godt.

24 år gamle Samuelsson står med ett VM-sølv fra Pokjluka (jaktstart) forrige sesong. Da slo han Thingnes Bø med under et sekund.

Nå er avstanden blitt fryktelig stor. På torsdagens sprint ble Thingnes Bø slått i sporet med 43 sekunder av «Sebbe».

– Det er litt for mye, og jeg følte ikke at det var reelt. Vi er et stykke bak og det må vi bare innrømme.

– Virker solide

Norge hadde fire blant de ni beste på torsdagens sprint, men ingen på pallen.

– Det er bra, men vi blir gått i fra. Jeg er sikker på at Quentin Fillon Maillet og «Sebbe» er en god del sterkere enn i fjor, men at vi skal være bak Latypov (Eduard Latypov, russeren som var bedre enn de norske på sprinten) - det er ikke der vi ønsker å være.

– Det meste har klaffet for svenskene på hjemmebane?

– Det gjør som regel det. De er neppe for tidlig i form fordi de virker så solid i alt de gjør. Det har vært det samme laget i mange år, men vi ser fortsatt på dem som et ungt team. De har hatt en naturlig fremgang. Kanskje i år er det store året, det vil tiden vise. Det ser i hvert fall veldig bra ut for Elvira (Öberg) og «Sebbe», sier Johannes Thingnes Bø.

Tarjei Bø mener Sebastian Samuelsson har et stort forsprang på de norske.

– Han har vært god i noen år, men han har vært ustabil. De første helgene i fjor var svenskene best, men da vi kom til Hochfilzen snudde det litt. Vi får minne oss selv om at sesongen er lang. Samuelsson har uansett et stort forsprang, så om han skulle dabbe av litt så vil han fortsatt gå ekstrem fort, sier Bø.

PS! Svenskene kom ned på jorden på lørdagens stafett. Den vant Norge, Sverige endte på en 7. plass.