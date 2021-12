KUNNE JUBLE: De norske skiskytterherrene gikk inn til sesongens andre stafettseier.

Holdt unna etter standplasstrøbbel - ny stafettseier til Norge

Norges andre strake stafettseier så aldri ut til å være i fare i Hochfilzen. Så ble det spenning på den siste etappen.

Av Daniel Nerli Gussiås

Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen gikk Norge inn til nok en stafettseier søndag ettermiddag.

Men to ekstraskudd fra sistnevnte sørget for at det i en liten periode ble mer spennende enn nødvendig.

Ut fra siste skyting hadde Frankrike og Quentin Fillon Maillet krympet forspranget fra 50 sekunder til knappe 14. Men ute i sporet holdt Sjåstad Christiansen god stand, og Norge gikk i mål 21 sekunder foran Frankrike.

Det var historiens 54. stafettseier til skiskytterherrene og sesongens andre av to mulige.

Holm Lægreid var tilbake i stafettlaget etter å ha stått over med sykdom i Östersund. Den normalt svært trygge skytteren fikk seg imidlertid en røff start på stafetten.

Med to bom på den liggende serien, måtte 24-åringen ta i bruk to ekstraskudd. Det sørget for at Norge gikk ut et lite stykke bak Russland og Vasilii Tomshin i front.

Etter en kruttsterk runde inn mot den stående skytingen, kom han inn på standplass sammen med tetgruppen.

Der leverte Lægreid varene, og sendte Norge ut i tet etter å ha levert fullt hus.

Inn mot første veksling dro Tyskland og Sverige litt i fra. Da Tarjei Bø ble sendt ut på den andre etappen var avstanden opp 10.9 sekunder.

TILBAKE PÅ LAGET: Sturla Holm Lægreid.

Eldstebror Bø leverte en solid liggendeserie og gikk ut 6.5 sekunder bak svenske Martin Ponsiluom.

Da Bø måtte ta i bruk et ekstraskudd på den stående skytingen, økte avstanden opp til 17.1 sekunder. Inne ved veksling evnet han likevel å gå inn litt av det tapte.

Avstanden da Johannes Thingnes Bø tok fatt på sin etappe var 12.1 sekunder.

– Vi bruker dette som en del av forberedelsene til OL. Desto flere gode stafetter vi har inn mot OL, desto større sjanser har vi til å ta gullet i Beijing, sa Johannes Thingnes Bø til NRK i forkant av stafetten.

Forspranget Sverige hadde opparbeidet seg var halvert allerede etter 1.4 kilometer.

SKRÅSIKKER: Johannes Thingnes Bø gjorde rent bord på sin etappe.

Etter å ha levert en knallsterk stafett hittil, sprakk svenske Malte Stefansson på den liggende skytingen. Det gjorde ikke Thingnes Bø, som etter en bunnsolid serie gikk ut i front, 15 sekunder foran Italia.

En ny bunnsolid serie ventet på den stående skytingen, og avstanden ned til Frankrike og Emilien Jacquelin var nesten på minuttet.

– Jeg er superfornøyd, oppsummerte Thingnes Bø etter sin etappe.

Ved siste veksling ble Vetle Sjåstad Christiansen sendt ut 50.9 sekunder foran Frankrike og Quentin Fillon Maillet.

Ankermannen måtte ta i bruk ett ekstraskudd på den liggende skytingen, noe som gjorde at Fillon Maillet tok inn 20 sekunder av forspranget.

Ved den siste og avgjørende skytingen måtte Sjåstad Christiansen ta i bruk enda et ekstraskudd, mens Fillion Maillet igjen fylte blinkene. Avstanden ned ved utgangen fra standplass var på knappe 14 sekunder.

Det holdt til norsk seier. Frankrike ble nummer to, mens Russland ble nummer tre.