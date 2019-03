DETTE ER MIX-LAGET: Vetle Sjåstad Christiansen (t.v.) får på seg lua før mix-laget skal fotograferes. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø utgjør resten av laget. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø om vrakingen: - Skulle ønske det var Tarjei jeg gikk med

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (25) får ikke jakte VM-medalje på mix-stafetten sammen med storebror Tarjei. Det synes han er «veldig kjedelig».

– Alle vet at forholdet vårt er veldig sterkt og at blod er tykkere enn vann. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det var Tarjei jeg gikk med, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Storebroren er vraket til fordel for Vetle Sjåstad Christiansen som får sjansen på torsdagens mix-stafett sammen med Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

Selve uttaket reagerer ikke Thingnes Bø på.

– Jeg synes det er helt fair at det er Vetle som får gå. Han har hatt en vanvittig formkurve den siste tiden og han slo meg senest i begge rennene i USA. Så han blir virkelig en bra lagkamerat på mixed.

Mesterskapsdebutant Vetle Sjåstad Christiansen (26) slipper til allerede på den første VM-distansen.

– Jeg tenker det er en selvfølge at Johannes vil gå med Tarjei. Om søsteren min hadde drevet med skiskyting ville jeg jo gått med henne og. Det er naturlig. Blod er tykkere enn vann, som de sier.

Sjåstad Christiansen ser bare frem til VM-starten.

– Jeg gleder meg noe vilt. Det er litt rart, for jeg føler meg ikke nervøs. Dette er noe jeg har ventet på og trent for i veldig mange år. Jeg skal unne meg selv å glede meg veldig i stedet for å ødelegge morgendagens følelse med å være nervøs.

– Kom som en «kule»

– Hvor overrasket ble du over uttaket?

– Jeg ble litt overrasket. Jeg har hele tiden hatt Johannes og Tarjei i hodet og sett på de som «bankers» på dette stafettlaget. Men nå kom jo jeg plutselig som en «kule» borte i Amerika og gjorde uttaket litt vanskeligere for trenerne. Sånn sett vil jeg si at det var 50–50 mellom Tarjei og meg. Jeg tror kanskje jeg har litt mer spisskompetanse på de litt korte distansene enn Tarjei, at jeg kan bruke de raske muskelfibrene enda mer. Det kan ha spilt inn og det faktum at jeg trives i stafettsituasjonen med skytingen, sier Sjåstad Christiansen.

Han kom fra verdenscuprennene i USA og Canada med én førsteplass og to 2. plasser. Ikke dårlig uttelling for 26-åringen som vurderte å bli hjemme.

– Jeg satt så trangt på det flyet og fikk så vondt i knærne av å sitte der, men det var absolutt verdt det, sier Sjåstad Christiansen om den lange flyturen hjem fra USA.

