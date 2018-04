Skogrand om det nye livet med Svendsen: – Det er litt skummelt også

Publisert: 09.04.18 12:01

OLYMPIATOPPEN (VG) Først takket en gråtkvalt Emil Hegle Svendsen forloveden Samantha Skogrand for støtten de siste årene. Så snakket de to om den nye fremtiden.

Det ble en tårevåt pressekonferanse da Emil Hegle Svendsen (32) annonserte at han ikke kommer til å fortsette som skiskytter på det øverste nivået.

– Det ble verre enn jeg trodde, sa en etter hvert gråtkvalt «Super-Svendsen», som blant annet ga en ekstra takk til kjæreste og samboer Samantha Skogrand.

– Sist, men ikke minst vil jeg takke Samantha. Det har vært noen litt tøffe år og du har vært min største støtte de siste årene, sa Svendsen mens tårene presset på.

Den tidligere TV 2-sportsreporteren og nå radiovertinnen var selv til stede på Olympiatoppen under pressekonferansen, og etter endt fellesseanse ga Hegle Svendsen et kyss på kinnet til sin kjære foran kamera.

Skogrand ser frem til mer alenetid med Hegle Svendsen, som er vant til toppidrettslivet og å tilbringe store deler av året på reise.

– Den første tanken som slo meg, var at det blir veldig hyggelig, for jeg har levd med en toppidrettsutøver i fire år og det har vært mye reising. Men så ble vi sittende i går og tenkte at «det blir sånn her hver dag» og at «vi skal jo se hverandre hver dag». Så det er litt skummelt også, men veldig hyggelig, ler Skogrand overfor VG.

Hegle Svendsen er selv full av lovord om sin «bedre halvdel».

– Hun har betydd utrolig mye. Det er ingen tvil om at de siste tre-fire årene har vært de vanskeligste i karrieren min, og da har hun vært der. Hun har vært en utrolig støtte og sett meg i mine mørkeste stunder. At hun har klart å få meg opp fra de, er jeg evig takknemlig for, sier Hegle Svendsen.

De to har nylig vært på ferie i varmere strøk, og Skogrand avslører at Hegle Svendsen har brukt mye tid på golf. Og en annen ting: nå som børsa og skiene er lagt på hylla, åpner de to for at det utsatte bryllupet kan komme fortere enn planlagt.

– Vi har allerede luftet tanken om å gifte oss fortere enn det vi hadde trodd. Nå åpner det seg mange dører på private plan og andre ting, sier Hegle Svendsen.

– Det blir sånn kompromiss. Du kan spille golf så lenge vi gifter oss, legger Skogrand til.

– Det er en avtale, kommer det fra Hegle Svendsen.

– Tenker dere på familieforøkelse?

– Det er noe vi prater om, men enn så lenge har det her vært fokus nå, og så tar vi ting etter hvert, sier Emil Hegle Svendsen.

– Vi skal kose oss litt. Kose oss litt først, skyter Skogrand inn.

