Stoltenbergs kuriøse Bjørndalen-statistikk: - 10 runder unna 150 km i strafferunder

Publisert: 03.04.18 14:46 Oppdatert: 03.04.18 15:18

Første gang han så Ole Einar Bjørndalen var i 1991, og siden har Ole Kristian Stoltenberg fulgt karrieren til skiskytterkongen tett. Ganske mye tettere enn folk flest.

– Jeg lovte ham kake når han passerer 1000 runder, men det spørs om jeg ikke må lage en uansett.

Det sier Ole Kristian Stoltenberg. Da VG ringte ham i 09.30-draget tirsdag morgen, 1,5 timer før skiskytterkongens egen pressekonferanse, levde han fortsatt i håpet om at Bjørndalen ikke skulle legge skiene og børsa på hylla.

– Han snakket om å legge opp etter Vancouver-OL i 2010 også, minnet Stoltenberg om, men fikk ikke bønnen sinn hørt.

Og som sagt, så gjort.

Da Bjørndalen annonserte at han la opp litt over klokken 11.00, stilte Stoltenberg med kake. Det fikk også frem smilet til Bjørndalen, som tok til tårene da han fortalte pressen om nyheten.

Stoltenberg kan mer om Ole Einar Bjørndalens karriere enn de fleste, kanskje mer enn hovedpersonen selv (se video) og forteller om sitt første møte med tre år eldre Bjørndalen.

– Første gang jeg så Bjørndalen, var i 1991. Da var han en liten tass i kondomdress som skulle ta igjen eldstebroren (Dag). Da hadde jeg, for så vidt en enda mindre tass, aldri sett en som gikk like fort i sporet, men den gang skjøt han seg bort og klarte ikke ta igjen broren, sier Stoltenberg, som selv fikk oppleve å gå - og vinne - tre NM-stafetter med Ole Einar Bjørndalen på laget.

– I 2001, −02 og −03 gikk jeg på et Buskerud-lag som kunne ha tatt OL-gull, minus meg da. De gutta, Ole Einar, Dag og Frode Andresen serverte meg tre NM-titler i stafett, sier Stoltenberg.

Det ble aldri noen kometkarriere for Stoltenberg i sporet, men beundringen for Ole Einar Bjørndalen stoppet ikke. Han har kommentert skiskyting, blant annet for TV 2 og Eurosport, siden 2002, og for syv måneder siden, da hans førstefødte kom til verden, ble hun kalt opp etter Bjørndalens kone, Darja Domratsjeva .

Darya Stoltenberg er altså navnet på barnet til Ole Kristian.

– Hadde det blitt en gutt, hadde det nok ikke blitt Ole Einar. Jeg heter jo Ole selv, og synes det er harry nok, ler Stoltenberg.

Men nok om skiskyttereksperten. Heller over til hans statistikk på skiskytterkonge Ole Einar Bjørndalen, som kom i stand da Stoltenberg ønsket å ha kontroll på antall strafferunder Bjørndalen hadde gått. Vi trekker frem følgende:

• 96 seirer på øverste nivå (95 verdenscupseirer, inkludert OL-gull frem til 2010, OL-gull i Sotsji og én verdenscupseier i langrenn)

• 478 individuelle skiskytterrenn. 579 med lagkonkurranser og nær 600 renn med langrenn inkludert.

• På de 478 individuelle rennene har han gått 990 strafferunder, eller 149 kilometer (10 km unna 15 mil). Totalt har han gått 6300 km på disse rennene.

• Omkring 50 feilfrie skytinger, noe som betyr at han er feilfri cirka én av ni ganger.

• 305 topp 10-plasseringer.

• Medalje i 21 mesterskap på rad fra 1997 til 2017. Totalt har Bjørndalen deltatt i 24 mesterskap.

• Største seiersmargin: 2.33,5. Det skjedde på normaldistansen (20 km) i Anterselva den 19. januar 2005.

• Beste seiersrekke: åtte på rad. Har skjedd i hvert fall to ganger.

• Konge på 2000-tallet: 79 seirer og totalt 126 pallplasseringer på 208 renn.

• Dårligste resultat: 95. plass fra 30. november 2000 etter å ha bommet 12 ganger på 20 skudd. Til opplysning: dagen etter skjøt han feilfritt og vant.

– Jeg skulle likt å se han vinne fire ganger til på 22 renn der han går ti strafferunder, for da ville han hatt 100 seirer på 500 individuelle renn med akkurat 1000 strafferunder, sier tallknuser Ole Kristian Stoltenberg.

Han tror Bjørndalen selv vil trekke frem Nagano-triumfen i OL i 1998, der han måtte gå sprinten to ganger, som sitt kanskje største høydepunkt, noe Bjørndalen også gjorde, men setter Sotsji-gullet enda høyere personlig blant annet fordi han fikk kommentere det. Stoltenberg mener imidlertid Bjørndalens kanskje aller største maktdemonstrasjon kom på VM-fellesstarten i 2003.

– Da var det nærmest stiv orkan, men Bjørndalen plaffet ned alle blinkene. Nest beste skytter hadde tre bom, bemerker Stoltenberg, som nå innser at en æra er over.

