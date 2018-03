Nå er Fourcade «kongen av Kollen»: – Han er et unikum

Publisert: 17.03.18 15:47

HOLMENKOLLEN (VG) Skiskytterkongen Martin Fourcade (29) har offisielt erobret Holmenkollen. Nå er den suverene franskmannen Kollens mestvinnende skiskytter.

De norske skiskyttergutta snakket varmt og brukte store ord om Martin Fourcade i oppladningen til dette løpet, og lørdag ettermiddag viste franskmannen hvorfor.

Da gikk han til nok en seier, da han var suveren på den 12.5 kilometer lange jaktstarten i Holmenkollen .

Nå er han offisielt «kongen av Kollen».

Uhåndterlige Fourcade

For lørdagens seier gjør at han er Holmenkollens mestvinnende skiskytter. Han står nå med ti førsteplasser i Kollen,og troner dermed øverst i antall Kollen-triumfer, foran tyske Sven Fischer.

– Det er kanskje det jeg er mest stolt over. Det er utfordrende, det er en spesiell følelse, sier Fourcade til NRK etter å ha tatt Kollen-tronen.

På norsk snø, gikk og skjøt han (nok en gang) de norske herrene ut av stilen. Og nå har han vært på pallen i hvert eneste verdenscupenrenn det siste året.

Fourcade traff på 18 av 20 skudd og gikk til slutt i mål i ensom majestet med tiden 31.31.6.

Henrik L’Abée-Lund hang med lenge, helt til det hele skulle avgjøres. Med startnummer én fikk han æren av å åpne ballet, og til tross for at han og Fourcade byttet på å være i ledelsen, raknet det for L’Abee-Lund på fjerde og siste skyting.

For da Fourcade leverte nok et fullt hus, ble det to bom for L’Abee-Lund, som til slutt måtte ta til takke med 5.-plassen.

– Jeg gjorde et godt forsøk. Alt i alt er det ganske greit løp. Hadde du spurt meg om 5. plass var greit før rennet hadde jeg takket ja, sier han.

Skuffet Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø, Fourcades største utfordrer, hadde ikke sin beste dag på jobben, men sikret likevel pallplass – til tross for fire strafferunder.

Men han gikk uhyre fort i sporet, og han ble beste norske med en sterk 3. plass. Han gikk i mål 32.5 sekund bak franskmannen.

– Utrolig dårlig skyting. Hadde ville ski og en vill kropp, så det var synd med skytingen. En 3. plass er heldig for meg i dag, sier Thingnes Bø.

– Det må en smell til fra Fourcade. Jeg er avhengig av at han ryker på en dårlig sprint etterfulgt av en dårlig jaktstart. Det ser ikke så lyst ut, oppsummerer samme mann om mulighetene til å ta Fourcade i jakten på «kula».

Tarjei Bø gikk i mål til en 12. plass. Og han var full av lovord om den suverene franskmannen.

– Han er et unikum når det kommer til stabilitet. Skiskyting er en marginal idrett, og det sier mye om hvor god han er. Men vi må bare applaudere ham. Han er en av de største, sier Tarjei Bø.

Lukas Hofer tok 2.-plassen, 18.1 sekund bak den franske seierherren.

Slik gjorde de norske det:

3. plass – Johannes Thingnes Bø (fire bom)

5. plass – Henrik L’Abée-Lund (tre bom)

12. plass – Tarjei Bø (én bom)

18. plass – Lars Helge Birkeland (én bom)

33. plass – Erlend Bjøntegaard (fire bom)