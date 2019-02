TILBAKE: Etter to svake serier på stående skyting, var Johannes Thingnes tilbake med god skyting søndag kveld. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø fjernet «stående-spøkelset» på første forsøk

Verdens-ener Johannes Thingnes Bø (25) innrømmer at han var litt presset før mixed-stafetten i Soldier Hollow søndag kveld. Han svarte med «fem rett ned» på stående skyting - og dermed var et begynnende spøkelset gravlagt før det ble for plagsomt.

Publisert: 17.02.19 23:10







– Jeg er veldig lettet. Målet var å treffe på det første skuddet, og det ble en kant-inn. Resten gikk veldig bra. Det gjorde veldig godt, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter løpet sitt.

Han gikk konkurransens beste løp, uten tvil, i en mixed-stafett som ble svært blandet for det norske laget. Det var første gang i verdenscupen at den type løp ble gått med to herrer først og to kvinner til slutt.

Vetle Sjåstad Christiansen (26) var Norges start-mann. Han skjøt fem rett ned på liggende skyting, og gikk ut 2,4 sekunder bak ledende Sverige. På stående fikk Sjåstad Christiansen to bom, men klarte seg med to ekstraskudd, og gik ut 20 sekunder bak ledende Tyskland.

I mål hadde han tatt inn to sekunder, og sendte ut Johannes Thingnes Bø 17,9 sekunder bak ledende Tyskland og Frankrike.

– Det er det som er fascinerende med skiskyting: Du kan skyte så mange fulle hus du vil, men så kommer det en bom eller to. Men jeg er happy for at jeg klarte meg med to ekstraskudd, så jeg kunne gi Johannes et ok utgangspunkt, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Johannes Thingnes Bø spiste opp forspranget på halvannet kilometers langrenn ... så skjøt han fem treff på liggende. På stående var spenningen der, etter ni bom på de 15 siste skuddene på stående skyting. Men: Han skjøt fem rett ned, det første et kantskudd, og Thingnes Bø gikk ut seks sekunder foran Frankrike.

Den lille redselen for stående skyting forsvant med det kantskuddet, etterfulgt av fire gode skudd, og dermed var alt det «vonde» fra de to siste dagene glemt.

– Veldig viktig, sa NRK-ekspert Ola Lunde - og virket lettet over at Johannes Thingnes Bø ikke fikk en tredje stående skyting med trøbbel. Han sa før rennet:

– Det er veldig viktig at Johannes nå får en god serie ...

Det fikk han. Før løpet sa Thingnes Bø selv:

– Jeg var tappet for krefter etter rennet lørdag. Men jeg kan ikke legge meg ned og gi opp, etter to svake konkurranser. Jeg skal prøve på en ting: Ikke tenke så mye, sa Thingnes Bø til NRK før han startet løpet.

Det kan trygt sies at han lyktes: 26,1 sekunder, vekslet Bø foran Frankrike, og sendte Tiril Eckhoff (28) ut på den tredje etappen, etter en strålende etappe. I sporet er han i en egen liga, og når skytingen på stående stemmer, så er det ingen som slår Johannes Thingnes Bø.

Tiril Eckhoff måtte bruke tre ekstraskudd på liggende skyting, «brukte hele blinken», som Ola Lunde sa det, og siden Frankrike skjøt raskt og godt, ble de 26 sekundene spis opp i en jafs. Eckhoff og den franske kvinnen, Aymonier, gikk ut likt etter liggende skyting.

Eckhoff bommet på tre av de fire første skuddene på stående, og selv om den franske kvinnen også trøblet, og Eckhoff fikk ned tre blinker til, så ble det med en bom, en strafferunde - og ut 25 sekunder bak Frankrike.

Ved veksling var Eckhoff og Norge 17,8 sekunder bak Tyskland Frankrike, og Marte Olsbu Røiseland (28) hadde et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt for den siste etappen.

– Jeg slet i dag også, det var dårlig. Jeg får bare be om unnskyldning, sa Tiril Eckhoff til NRK etter løpet.

Olsbu Røiseland skjøt glimrende, og feilfritt, på liggende, og ut fra skyting var hun 15,8 sekunder bak ledende Frankrike, men bare 2,2 sekunder bak Tyskland. Med tre lag innen 16 sekunder ble det spenning helt inn i denne mixed-stafetten.

Inn til stående skyting, var Marte Olsbu Røiseland bare tre sekunder bak Frankrike, etter en glimrende andrerunde. Men på stående skjøt den franske jenta ned fem blinker uten å blunke, mens Olsbu Røiseland sprakk helt - og pådro seg én strafferunde. Dermed var Norge ute av kampen om seieren på mixed-stafetten.

– Veldig kjedelig, jeg føler at jeg sviktet. Jeg prøvde å ta innpå Frankrike så mye jeg kunne, men jeg sviktet på skytingen, sa en svært skuffet Olsbu Røiseland til NRK etter løpet.

Med 11 ekstraskudd og to strafferunder, var det ikke annet å vente. Norge ble nummer tre, 1,02 minutter bak Frankrike, mens Tyskland ble nummer to, i den siste mixed-stafetten før VM, som starter i svenske Østersund 7. mars.