SLITER FØR VM: Martin Fourcade står over to verdensucuprenn i håp om å finne VM-formen.

Martin Fourcade: - Jeg kjenner ikke meg selv igjen

Til tross for at Martin Fourcade er nummer to i verdenscupen sammenlagt, gir han opp kampen med Johannes Thingnes Bø og står over renn i forkant av VM i Östersund.

05.02.19

– Jeg er nummer to i verden, men det er takket være min viljestyrke i denne tøffe perioden. Jeg er stolt av det, stolt av å ha gjennomført løp etter løp og fått disse resultatene, skrev Martin Fourcade på sin Facebook-side for en drøy uke siden. NTB var først i Norge til å omtale innlegget.

Franskmannen, som fortsatt har rekorden for flest verdenscupseirer i løpet av en sesong (14), har kun stått øverst på pallen ved to anledninger denne sesongen. Erkerivalen Thingnes Bø, derimot, har sikret hele elleve verdenscupseire.

– Jeg kjenner ikke meg selv igjen i løypa, og jeg vet at dere ikke kjenner meg igjen, heller. Siden verdenscupåpningen har det vært nesten to måneder der jeg har slitt med en fysisk form langt fra mine standarder, skriver 30-åringen.

Fourcade står over de to neste verdenscuphelgene, i USA og Canada, med håp om å finne VM-formen i tide før mesterskapet begynner 6. mars. 30-åringen har de siste årene hatt nærmest klippekort på verdenscupkula, men erkjenner nå at han ikke vinner sin åttende (!) strake sammenlagtseier.

– Derfor er det enda mer vanskelig å stå over disse rennene, siden jeg hadde ønsket å kjempe helt til slutten, på grunn av min tilknytning til og respekt for verdenscupen, skriver Fourcade.

Dermed gir han langt på vei opp sammenlagtkampen mot Johannes Thingnes Bø.