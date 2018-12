I TÅKEN: Johannes Thingnes Bø forsøker å treffe blinkene i tåken i Pokljuka. Trener Siegfried Mazet (t.v.) har også tatt plass på matten på standplass for i det hele tatt se hvor skuddene sitter. Foto: Jostein Magnussen

Bekymret for sponsortørke i skiskytterforbundet

POKLJUKA (VG) Skiskytterforbundet sliter med å skaffe seg ny generalsponsor og har heller ikke klart å selge alle reklameplassene på utøvernes våpen. Det bekymrer Johannes Thingnes Bø (25).

– Ja, jeg er bekymret for utviklingen. Nå har DNB trukket seg fra reklameplassen ved magasinet på geværet og sponsorplassen på kinnstøtten er jo ledig for andre år på rad. I tillegg er reklameplassen på bæreselen heller ikke solgt. Jeg synes det er litt rart, men det må være et tegn på at vi gjør noe feil. Kanskje forbundet burde få noen utenfra til å se på hva som er gjort, sier Thingnes Bø til VG.

Budsjettprosessen 2019 var tema under styremøtet til forbundet på Sjusjøen for snart to uker siden. Styret innrømmer at «situasjonen er tøff» med en usikker inntektsside med «mange sponsorkontrakter som enten går ut etter sesongen 2018/2019 eller ikke er kommet på plass i det hele tatt».

Nå vil forbundet tære på egenkapitalen og legger opp til et underskudd på tre millioner kroner neste år. I mars skal det gjøres en ny vurdering av driften basert på utvikling på inntektssiden.

Forbundet har mange små sponsoravtaler, men den største og best betalte er ledig. En generalsponsor for Norges Skiskytterforbund må trolig ut med et sted mellom 15 og 20 millioner i året.

Johannes Thingnes Bø frykter det vil gå ut over breddesatsingen hvis ikke forbundet får inn de økonomiske midlene en skal drifte for. Landslagsløperne, som nå er her i Pokljuka på verdenscup, blir mer eller mindre skjermet.

– Ved et veiskille

– Vi er ved et veiskille nå. Hvis ikke en «fyller» på nå så vil vi tape på sikt. Det går an å holde pusten en stund, men ikke så mye lengre enn ett minutt, beskriver Thingnes Bø.

– Du har ikke vurdert å selge sponsorplassene på gevær og bæresele på egen hånd?

– Vi har jo lov av IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) å bruke merkene, så hvis ikke forbundet klarer å skaffe sponsorer kommer jeg til å spørre om jeg kan benytte de selv. Da kan vi finne en variant hvor jeg deler summen med forbundet. En slik løsning vil jo være vinn-vinn for forbundet og meg.

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i skiskytterforbundet mener det ikke er noen grunn for Thingnes Bø å bekymre seg.

– Vi har skaffet oss mange nye partnere, men ikke generalsponsor. I neste uke kommer vi til å presentere flere nye samarbeidspartnere, så situasjonen vil straks bli bedre. Markedet er der og vi jobber for å finne nye partnere som vil knyttes opp mot våre fantastiske utøvere som presenterer vår idrett på en så fin måte, sier Hjelmeset.