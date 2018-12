EN ENER: Johannes Thingnes Bø på vei opp øverst på pallen etter seieren på sprinten i Pokljuka. Fra venstre Sindre Pettersen (6. plass), Benedikt Doll, Tarjei Bø (4. plass) og helt til høyre Antonin Guigonnat. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø: – Kan ikke forvente samme gullalder som før

Mange så for seg tyngre tider for Norges skiskytterlandslag etter at Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen ga seg. Slik har det ikke blitt – så langt.

Etter åpningsuken i Pokljuka har Norge fire utøvere blant de 16 beste i verdenscupen, og aller øverst på den listen troner Johannes Thingnes Bø.

– Det er store sko å fylle, innrømmer 25-åringen når han snakker om Bjørndalen og Svendsen – de to som representerte Norge i nesten 900 (!) verdenscuprenn.

– Det er to kjente profiler som har preget norsk idrett i alle år som har gitt seg. Det var et stort tap for skiskytterlandslaget, og de som er kommet inn kjenner nok på presset. Viljen til å gjøre det bra er der, men vi kan ikke forvente samme gullalder i skiskyting som vi har hatt før med så mange gode utøvere som har vært i toppen hele tiden.

Under verdenscupstarten i Pokljuka vant Thingnes Bø både sprint og jaktstart , mens Tarjei Bø dro videre til Hochfilzen med en 4. og 6. plass på de samme distansene. Storebror Bø er ikke spesielt bekymret og føler ikke noe ekstra ansvar nå som Bjørndalen og Svendsen har lagt opp.

– For å være helt ærlig så gjør jeg ikke det. Karrieren går sin gang, og vi har alltid hatt gode skiskyttere på herrelandslaget. Når noen går ut kommer andre inn. Slik var det da Johannes kom inn også. Da var det Lars Berger som sluttet. Det er litt av styrken til både langrenn og skiskyting i Norge at med den kulturen vi har så kommer det alltid noen nye, sier Tarjei Bø.

En av de «nye» er Sindre Pettersen. 22-åringen fikk prøve seg i verdenscupen for første gang fordi Norge hadde en ekstra plass i Pokljuka. Han tok en 6. plass på sprinten og fulgte opp med en 13. plass på jaktstarten.

Dermed er Pettersen også i «troppen» når verdenscupen fortsetter med sprint, jaktstart og stafetter i Hochfilzen fra torsdag.

I Østerrike stiller også Henrik L´Abée-Lund som tok en oppløftende 8. plass på sprinten og klatret én plass på jaktstarten.

PS! Tiril Eckhoff er tilbake etter forkjølelsen og skal gå i Hochfilzen.

