I GODT HUMØR: Johannes Thingnes Bø smilte under Blinkfestivalen i Sandnes. Foto: Carina Johansen, VG

Pappa Bø om sin største seier: – Den fineste tittelen man kan ha

SANDNES (VG) Ingenting i idrettskarrieren til OL- og VM-vinner Johannes Thingnes Bø (27) vil noen gang måle seg med sønnen Gustav (7 md.).

Nå nettopp

– Å være pappa er den fineste tittelen man kan ha i livet. Jeg er superfornøyd med det. Det er i et annet segment enn idrettstitlene. Når du kan kalle deg selv for pappa, da mener jeg du har fått til noe stort som ikke går an å overgå, forteller Thingnes Bø til VG.

– Hvordan er Gustav som type?

– He-he. Han er en veldig hyggelig, liten kar. Vi nyter hver eneste sekund vi har sammen med ham.

PÅ TRILLETUR: Thingnes Bø avbildet med sønnen Gustav i vognen i slutten av mars. Foto: Jostein Magnussen, VG

– Hell i uhell

Ti VM-gull. Olympisk mester. Sammenlagtvinner av verdenscupen to år på rad. Merittene til Thingnes Bø gjør ham til klodens beste skiskytter, men stryningen vil alltid sette familien først.

På grunn av coronasituasjonen har han vært mer med kona Hedda Dæhli Bø og sønnen enn normalt.

– Vi tre har fått brukt tiden sammen gjennom hele døgnet i flere måneder. Jeg har aldri vært så mye hjemme siden jeg kom på landslaget. Man kan si at det har vært et hell i uhell, forteller 27-åringen.

VG treffer ham i Sandnes. Det er syv måneder siden han ble far for første gang. Etter å ha tatt en pause fra skiskytter-sirkuset for å være hjemme med kona rundt termindatoen, avgjorde Thingnes Bø likevel verdenscupen sammenlagt til sin fordel i midten av mars.

Siden den gang har ikke treningsregimet vært spesielt hardt. Thingnes Bø har stått over flere økter og han har tatt seg ekstra tid til sine nærmeste. Han har følt det som nødvendig for å kunne nullstille foran nok en sesong.

Alvoret har startet

Thingnes Bø mener likevel at han ikke er i dårligere form nå enn på samme tid i fjor.

– Men jeg har aldri vært i noen rå sommerform, legger han til.

Blinkfestivalen i Sandnes fungerer som startskuddet på «alvoret».

– Frem til nå har det handlet om å være mest mulig i aktivitet. Det er fra nå jeg må være med på kjøret. Nå har jeg ikke noe valg lenger hvis jeg skal være med til vinteren. Nå handler det om å gjennomføre alt jeg har planlagt, forteller Thingnes Bø.

Han er ydmyk på at det er en krevende jobb som må gjøres fremover.

– Man har aldri lyst til å komme til eksamen uforberedt. Noen leser tidlig til eksamen, andre begynner litt senere. Begge deler kan funke bra for å få toppkarakter. Sesongen vår er lang, vet du. Jeg har alltid følt at det har vært viktig med en pause og en rolig opptrapping. Hvis jeg skulle gitt gass hele året, tror jeg ikke det hadde funket for meg.

I SANDNES: Thingnes Bø satte seg ned med VG under Blinkfestivalen. Foto: Joachim Baardsen, VG

Følger suksessoppskriften

Han tok seks medaljer – tre gull og tre sølv – under VM i Anterselva i februar. Han vant verdenscupen sammenlagt. Likevel trenger han ikke lete etter noe som trigger motivasjonen for en ny sesong.

– Nei, jeg må ikke det. Målet er å trene godt og være best mulig forberedt til verdenscupen begynner, sier Thingnes Bø, som følger det samme treningsopplegget som har gitt ham suksess tidligere.

GULLKYSS: Hedda Dæhli Bø og Johannes Thingnes Bø feirer sistnevntes stafettgull under VM i Östersund i fjor. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Selv om han bygger hus med kona i Kongsvinger og har blitt pappa, blir det ingen store sportslige endringer fremover.

– Som toppidrettsutøver blir hverdagen på en måte tilpasset treningen du gjør. Jeg har aldri følt at jeg har gått på kompromiss med det å få trent bra. For å få kvalitet på øktene, må man ha overskudd. Derfor luker man ut mer og mer ting jo nærmere sesongen man kommer. Da får man mer og mer overskudd – og bedre og bedre økter. Jeg girer opp det mentale inn mot sesongen.

– Kommer tenningen automatisk for deg da?

– Ja. Når høsten kommer, gradestokken kryper nedover og det ligger våte blad på bakken, da koser jeg meg aller mest, sier verdens beste skiskytter.

MEDALJEGROSSIST: Thingnes Bø tok seks medaljer under VM i Anterselva i februar. Foto: Jostein Magnussen, VG

Publisert: 16.08.20 kl. 13:12

Les også

Fra andre aviser