VANT - IGJEN: Tiril Eckhoff gir sprintvinneren Anastasija Kuzmina et klapp på skulderen i målområdet. Kuzmina er vant med å vinne i Holmenkollen. Foto: Jostein Magnussen

Skiskytter-jentene vant nasjonscupen - Kuzmina legger opp

HOLMENKOLLEN (VG) Marte Olsbu Røiseland (28) og Tiril Eckhoff (28) gikk gode løp, men kom ikke på pallen i verdenscup-sprinten i Holmenkollen. Derimot vant Norge nasjonscupen for første gang på fem år.

Det er nemlig første gang siden 2013/2014-sesongen at de norske kvinnene er best gjennom en hel sesong. Også herrene ligger an til å vinne nasjonscupen. Dermed kan de norske skiskytterne ta en sjelden «dobbel». Sist det skjedde var i 2014.

For skiskytterforbundet vil en dobbelttriumf være gull verdt siden belønningen totalt er 100.000 euro, nesten 970.000 kroner.

På sprinten i ettermiddag gikk Anastasija Kuzmina (34) et fantastisk løp og vant suverent - til tross for at hun hadde en bom på liggende. Dette er hennes femte seier i Kollen. 34-åringen fikk en voldsom opptur etter at hun forlot VM i Östersund med 10 strafferunder og en 28. plass på fellesstarten...

– Det er en magisk atmosfære. Jeg føler en spesiell styrke fra publikum, sa Kuzmina til NRK. I intervjusonen fortalte tobarnsmoren også at hun kommer til å legge opp etter Kollen-løpene.

– De fleste var nok ekstra slitne etter VM, bortsett fra Kuzmina, sier Marte Olsbu Røiseland, som ble beste norske med sin 5. plass.

– Dette var en liten oppreisning fra VM, selv om det formmessig var litt tyngre. Jeg klarer å være der jeg har vært før i vinter.

For tre år siden ble Tiril Eckhoff verdensmester i Kollen. I dag holdt det til 7. plass. Det er faktisk hennes beste plassering på sprintøvelsen denne sesongen.

– Det er en av de beste sprintene jeg har gått i år, og det er deilig å gjøre det på hjemmebane, sier Eckhoff, som har slitt litt med kroppen etter VM.

– Jeg har vært litt småforkjølet og tett i nesen. Det er ikke ideelt, innrømmer 28-åringen.

Dorothea Wierer, som går mot sammenlagtseier i verdenscupen, pådro seg en stående-bom. Dermed ble det ikke topp 10. Men Lisa Vittozzi fikk fem bom torsdag og kommer ikke med på jaktstarten. Dermed går det mot Wierer-seier totalt.

– Jeg er fryktelig skuffet, sa Vittozzi til NRK.

– Det er bare andre gang jeg skyter to fulle hus i verdenscupen, fortalte toeren Franziska Preuss til NRK.

– Det var en perfekt avgjørelse å velge siste startgruppe, fortsatte tyskeren. Det ble kaldere og bedre føre etter hvert i løpet.

Marte Olsbu Røiseland kjemper om 3. plassen i verdenscupen totalt.

21.03.19 17:45 Oppdatert: 21.03.19 18:11