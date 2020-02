Loginov slår tilbake etter politi-razziaen

ANTERSELVA/OSLO (VG) Politirazziaen mot Aleksandr Loginov er neppe tilfeldig, mener Johannes Dale på det norske stafettlaget. Russeren selv mener at han er fullstendig uskyldig.

Oppdatert nå nettopp

Det var tidlig lørdag morgen at italiensk politi slo til med en målrettet razzia mot det russiske hotellet, før stafetten. Det var Aleksandr Loginov og hans personlige trener Aleksandr Kasperovitsj, som var målet for razziaen. Årsaken var mistanke om doping.

– De må gjerne kontrollere så mye de vil, men jeg har ikke gjort noe galt, sier Aleksandr Loginov selv etter å ha gått i mål som Russlands ankermann.

– Han har vært min trener veldig lenge. Han er verdifull for meg, sier Loginov om Kasperovitsj.

Russeren mener at kontroll er bra, men at det å frata folk mobiltelefonen, gjør ting problematisk i 2020.

FORBANNET: Med bøyd hode går Alexandr Loginov ut av målområdet etter stafetten i Anterselva. Russerne ble nummer fire. Foto: Jostein Magnussen

Ifølge den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Dratsjov har Loginov oppgitt passordene sine, slik at italiensk politi kan gjennomføre sin kontroll så kjapt som mulig.

Dratsjov kan styre sin begeistring for å ha Kasperovitsj i Anterselva:

– Han kom hit som turist. Han skapt problemer for hele laget - og Loginov, sier skiskytterpresidenten ifølge Sport Ekspress.

De norske skiskytterne spiste frokost da de leste om razziaen, mot det russiske hotellet.

– Det kommer sak på sak om Russland nå, og det er neppe tilfeldig med en slik razzia kanskje. Vi får se, sier Johannes Dale til VG etter sin etappe for det norske stafettlaget.

– Blir skepsisen større når noe slikt skjer?

– Ja det er klart. En politirazzia høres voldsomt ut. Det blir ikke noe mindre tanker, sier Dale til VG.

Russland gikk inn til 4. plass med Loginov på sisteetappen. IBU gjorde det klart til VG tidligere i dag at han kunne gå stafetten, selv om han er under pågående etterforskning.

Tarjei Bø mener nyheten om razziaen kom som en overraskelse.

– Jeg vet ikke bakgrunnen for dette og trenger mer kjøtt på beinet. Jeg vet ikke hva det gjelder, sier Bø til VG og flere medier etter stafetten.

På informasjon om at det blant annet skal dreie seg om akkrediteringen til Loginovs trener, sier Bø:

– Det gir ikke grunnlag for razzia tror jeg. Det er helt sikkert mer i bunn.

På VGs spørsmål sier Johannes Thingnes Bø at han ikke ønsker å kommentere Loginov-saken.

Matvej Elisejev som gikk andreetappen for Russland, var skeptisk til politiets metoder da de kunne ta seg inn til Loginov før stafetten.

– Det er ikke normalt. Hvordan kan de komme inn til en utøver når han ønsker å sove og forbereder seg til konkurranse. Det er ikke normalt, sier Elisejev til flere medier deriblant VG.

Han sier selv han ikke vet årsaken til razziaen. Men det det ble meldt fra lederhold at begrunnelsen var dopingmistanker.

På spørsmål om hvordan dette påvirker russisk skiskyting, svarer russeren at det ikke er et spørsmål for russerne å besvare.

Loginov, som var utestengt for doping mellom 2014 og 2016 har vært upopulær tidligere i mesterskapet:

En av grunnene til at IBU ba om en aksjon mot Loginov, er at hans trener Kasperovitsj brukte en ukrainsk akkreditering tidligere i VM.

Ukrainas skiskytterpresident Vladimir Brynzak forklarer dette slik til biathlon.com.ua:

– Kasperovitsj har ikke hatt ukrainsk akkreditering. Men den dagen det var jaktstart, spurte han en av våre folk om han kunne låne akkrediteringen for å komme ut i løypa. IBUs sportsdirektør så dette, og inndro vår akkreditering. Vi forklarte oss om dette fredag, og vi har fått tilbake denne akkrediteringen.

– Jeg har beklaget dette, det var unødvendig av meg, sier Kasperovtisj selv til Match TV.

Publisert: 22.02.20 kl. 16:37 Oppdatert: 22.02.20 kl. 17:01

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser