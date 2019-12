SUVEREN: Tiril Eckhoff. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Eckhoff med sin fjerde seier på rad – frisk pengepremie i vente

Tiril Eckhoff skjøt inn 18 av 20 treff og sikret seg sin fjerde verdenscupseier på rad. De fire seierne gir Eckhoff en finfin pengepremie på omlag 600.000 norske kroner.

– Det er stort. I dag var det knallhardt å gå, og jeg er kjempefornøyd med at jeg skyter 18 og vinner her. Jeg må gi en stor takk til smørerne i dag, smiler Eckhoff til NRK etter hennes fjerde strake verdenscupseier.

Etter et fullt hus i første skyting, bommet Eckhoff ett i andre skyting. Da kom hun ut litt over to sekunder bak finske Kaisa Mäkäräinen, men etter det lekte Eckhoff seg.

I tredje skyting fikk hun fullt hus, mens hun i siste skyting fikk én bom. Det gjorde ingenting for 29-åringen for selv etter den bommen lå hun langt foran neste kvinne på lista.

– Hun kan ta det rolig nå. Dette er jo bare en seiersrunde, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith, på den siste runden.

– Hun er overlegen. Hun er i en egen klasse nå, forteller NRK-ekspert Ola Lunde.

Dermed kunne Eckhoff komme helt alene til mål som suveren vinner. Det var hennes fjerde seier på rad for 29-åringen som virkelig er i storform.

Eckhoff vil også kjenne disse fire seierne godt på bankkontoen sin. På én uke har hun vunnet fire verdenscuprenn, og én seier gir 15.000 euro i premiepenger. Det er omlag 150.000 norske kroner, og med hennes fire seire gir det 600.000 norske kroner. Det i tillegg til personlige bonuser.

– Umulig å slå

Da Eckhoff kom i mål hoppet hun over målstreken med et bredt glis. Med hennes fjerde seier på rad var kommentator Stabrun Smith ikke tvil.

– Hun er umulig å slå. Nå kan hun ta juleferie med et smil, sa han på sendingen.

Eckhoff har tidligere slitt, men har altså i denne sesongen vært fullstendig overlegen.

– Jeg er på en bølge, og jeg må nyte det når det endelig går min vei, gliser 29-åringen før hun titter inn i kamera og ønsker alle hjemme i Norge en god jul.

Italienske Dorothea Wierer kom på andreplass, 1.24 bak Eckhoff. Hun spurtslo svenske Linn Persson som kom på tredjeplass.

Ingrid Landmark Tandrevold havnet som nummer 12, og mistet dermed ledelsen i verdenscupen. Thekla Brun-Lie kom på 18.plass, mens Karoline Knotten kom på 26.plass.

