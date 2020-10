SLAPP STRAFF: Aleksej Slepov, her fotografert i verdenscupen i Pokljuka i desember 2018. Foto: Aleksej Filippov, RIA Novosti

Russisk skiskytter slapp dopingstraff: − Veldig heldig

Det russiske antidopingbyrået RUSADA har bestemt at skiskytter Aleksej Slepov (33) slipper straff – til tross for at han tre ganger ikke møtte til dopingkontroller.

Reglene sier at du ikke kan ha tre brudd på meldeplikten i løpet av 12 måneder. Da regnes det som brudd på dopingbestemmelsene. Toppidrettsutøvere må legge inn på datasystemet ADAMS hvor de befinner seg, slik at de kan bli dopingtestet.

Slepov har lagt fram dokumentasjon på at han den tredje gangen han ikke møtte til test, 30. september 2020, fikk et mageonde som gjorde at han måtte oppsøke sykehus.

Etter å ha undersøkt forklaringene og den medisinske dokumentasjonen som ble gitt, har RUSADA bestemt seg for at denne saken ikke er å betrakte som et brudd på dopingreglene, skriver det russiske skiskytterforbundet på sine hjemmesider.

Derfor kan Aleksej Slepov nå trene med landslaget i Jakutia i det østlige Sibir, melder Sport Ekspress.

– Jeg er veldig lettet over at alt endte på denne måten, sier hans trener, Valerij Khramonozjkin til avisen.

– Forberedelsene til sesongen går som planlagt, fortsetter han.

Sport Ekspress’ kommentator fastslår at Slepov er den første russiske utøveren som har unngått straff i et slikt tilfelle. I et par tidligere tilfeller har utøverne – ifølge avisen – levert inn falske dokumenter på at de ikke kunne møte til dopingtester.

– Alt dette beviser nok en gang at reglene for utfylling av ADAMS faktisk er veldig liberale, skriver kommentator Natalja Marjantsjik.

– Og antidopingmyndighetene møter idrettsutøveren der det er mulig. For å bli diskvalifisert selv under slike forhold, må man enten ignorere kravene, eller egentlig i hemmelighet bruke doping, skriver hun.

– Slepov var veldig heldig. Han skulle ikke ha brakt seg selv i en slik situasjon, sier den tidligere skiskytteren Dmitrij Vasiljev til sportsavisen Sport Djen za Dnjom.

– Aleksej er i en alder at han bør klare å holde kontroll på slikt. Hele poenget er jo at dopingkontrollørene skal komme uventet. Utøverne skal alltid være klare til å få besøk av dem og ha lagt inn informasjonen om hvor de befinner seg.

Landslagstrener Valerij Polkhovskij er oppgitt:

– Bare ti dager før dette skjedde med Slepov, minnet jeg landslaget på hvor viktig det er at de fyller inn i ADAMS. Hva mer skal jeg gjøre? sier han til Tass.

Nylig ble det kjent at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har suspendert to russiske skiskyttere for brudd på dopingreglene; Jekaterina Glazyrina og Timofej Lapsjin. Sistnevnte har siden 2017 konkurrert for Sør-Korea.

Publisert: 25.10.20 kl. 03:46

