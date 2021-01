TIL TOPPS: Alexander Loginov vant VM-gull på sprinten i Anterselva i fjor. I dag var han best på den lengste distansen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Vant selv med fall og brukket stav - Lægreid på pallen igjen

Med en oppvisning på standplass var det ingen som kunne slå Alexander Loginov (28) på normaldistansen i Anterselva i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Selv med ladekluss, fall og en brukket stav var russeren helt suveren på 20-kilometeren. Han skjøt 20 treff - som en av tre i feltet - og han skjøt lynhurtig.

Dermed tok 28-åringen sin tredje verdenscupseier.

Den andre kom nettopp her i Anterselva under VM i fjor. Da var han feilfri på sprinten og tok VM-gullet.

Nærmest kom skiskyttersensasjonen Sturla Holm Lægreid. Selv med to tilleggsminutter tok han en en 2. plass, nesten minuttet bak Loginov.

– Det er helt utrolig. Å ta pallplasser gang på gang betyr så mye for meg, sier Sturla Holm Lægreid til SVT.

- Jeg klarte å følge planen min. Det blir noen slurveskudd i dag, men alt i alt er jeg fornøyd med 18 treff.

Quentin Fillon Maillett ble nummer tre, bare en tidel foran Lukas Hofer - etter 20 kilometer.

Vetle Sjåstad Christiansen startet bra med to feilfri skytinger. Så kom det to bom på de to siste skytingene. Han ble til slutt nummer 7 og ble nest beste norske.

Erlend Bjøntegaard hadde 18 treff i dag og endte på en 9. plass.

Johannes Thingnes Bø fikk det ikke til i dag med fire tilleggsminutter og blir nummer 10. Det er hans dårligste plassering denne sesongen.

Han leder imidlertid fortsatt verdenscupen sammenlagt foran Sturla Holm Lægreid.

Tarjei Bø ble nummer 15 med tre bom, Johannes Dale nummer 27.

PS! Kvinnene går fellesstart lørdag med start klokken 13.10.