IBU-PRESIDENT: Anders Besseberg har ledet det internasjonale skiskytterforbundet siden 1992. Foto: Magnar Kirknes

Tilliten er sønderskutt

kommentar

Publisert: 11.04.18 16:07 Oppdatert: 11.04.18 16:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-11T14:07:37Z

Ledelsen i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bør byttes ut, uansett hvor alvorlig politirazziaen til slutt viser seg å være.

De norske aktive skiskytterne har ikke akkurat imponert med skarpe analyser av krisen det internasjonale forbundet selv har skapt, gjennom ledelsens feige og unnvikende holdning til den russiske dopingproblematikken.

Men nå tar heldigvis Henrik L’Abée Lund bladet fra munnen, og oppsummerer status helt presist:

«Vi kan ikke ha det sånn at vi ikke kan stole på IBU».

Etter at det først ble kjent at politiet har aksjonert i Salzburg, kommer det nå frem at det også er gjennomført en razzia i Norge, og at spørsmålet er knyttet til doping.

Det er nødvendig å ta en del forbehold, siden mye rundt politiets aksjoner mot forbundet ennå ikke er kjent, men denne krisen kommer på toppen av en situasjon der mistilliten til IBU allerede er enorm.

Og den eskalerer raskt.

Nå påstår varsleren i et intervju med Grigorij Rodtsjenkov at blodpass-systemet blir manipulert og sabotert i skiskyting, og at IBU skal ha sendt informasjon om unormale verdier tilbake til Russland i stedet for å starte etterforskning.

Det skal understrekes at IBU avviser påstanden, men samtidig er jo Rodtsjenkov blitt ansett som troverdig tidligere, etter at en rekke av opplysningene fra ham er sjekket grundig.

Hvor sannsynlig er det da at han plutselig skulle lyve nå?

Denne utviklingen gjør vondt betydelig verre for en idrett i krise.

Flere nasjoner valgte som kjent prisverdig nok å boikotte verdenscupavslutningen, som ble arrangert i russiske Tjumen, til tross for at Russland ikke oppfyller kravene til å bli tatt inn i varmen igjen av Wada.

Russerne har ikke gitt det nødvendige innsynet i datamateriale, og har heller ikke erkjent det systematiske dopingprogrammet, som jo er blitt grundig avslørt.

Det svenske stjerneskuddet Sebastian Samuelsson var blant dem som tok et prinsipielt standpunkt, ved å nekte å konkurrere på russisk jord, under de rådende omstendighetene. Nå fortsetter han å gå foran i det som kan bli et høyst berettiget utøveropprør mot lederholdninger som rett og slett er uakseptable.

«Det er åpenbart, og det har vært det lenge, at IBU trenger nytt lederskap», sier han på Twitter, og han utdyper standpunktet i et intervju med VG.

La oss håpe at flere norske utøvere kan la seg inspirere til å gjøre som Samuelsson, og vil ta et tydelig standpunkt i idrettspolitiske stridsspørsmål fremover.

Og la oss håpe at mannen som har ledet IBU siden 1992, norske Anders Besseberg, tar konsekvensen av situasjonen som har oppstått.

Det innebærer at 26 år som IBU-leder får være nok. Mer enn nok.

Denne artikkelen handler om Skiskyting