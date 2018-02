BRONSEGUTTEN: Emil Hegle Svendsen gliste søndag. Foto: NTB Scanpix

Bronse-Svendsen vurderer å gi seg

Publisert: 18.02.18 15:00 Oppdatert: 18.02.18 16:17

SKISKYTING 2018-02-18T14:00:10Z

PYEONGCHANG (VG) Etter å ha tatt sin femte medalje i tre OL på rad innrømmer Emil Hegle Svendsen (32) at tanken på å legge opp har streifet ham.

At dette mesterskapet - hans fjerde OL - ble hans siste har han vært klar på. Men det er heller ikke sikkert han kommer til start til neste års VM i Östersund, byen hvor han tok sine to første VM-gull tilbake i 2008.

– Det blir feil å snakke om det akkurat nå, men tanken har streifet meg, sier Svendsen, der han sitter og spiser en sjokolade etter den offisielle pressekonferansen.

– Jeg er tilfreds med at min beste periode i karrieren er over, men at jeg fortsatt kan ta medalje når karrieren er på hell. Det har vært en utrolig reise. Alle gode ting tar slutt. Vi får se. Uansett er jeg en utrolig lykkelig mann nå, så får vi se hva som skjer i morgen.

Trønderen har klart det kunststykket å ta individuelle medaljer i tre OL på rad, Vancouver i 2010, Sotsji 2014 og nå her i Sør-Korea.

- Nå er jeg ikke på toppen lenger, men jeg er utrolig fornøyd. De siste årene har det ikke akkurat gått riktig vei. Alt handler om å ta medalje i et OL. Så kan det være at en bronsemedalje forsvinner i alt gullet Norge har tatt her i Pyeongchang, men for min del så betyr det veldig, veldig mye. En utrolig lettelse etter en tung periode, sier Svendsen.

Den tøffe starten på mesterskapet med en 18. plass på sprinten, 20. på jaktstarten og 10. på normalen ble en kraftig nedtur.

– For god til å tenke negativt

– Det har vært et trått OL hvor det har satt seg litt i hodet, akkurat det. Jeg er ikke typen som tenker positivt hele tiden. Jeg er litt for god til å tenke negativt. Jeg er kanskje den som tenker mest negativt om meg selv i hele troppen, sier Svendsen og innrømmer at han «løy» da han tidligere i uken fikk spørsmål om både form og gullmuligheter.

– Jeg kan ikke stå og sutre i flere dager på rad når det går så bra for Norge. Det blir for dumt, derfor holdt jeg det for meg selv. Jeg vil ikke belemre andre med mitt dårlige humør.

Humøret var det ingenting i veien med etter bronsen på fellesstart bak Martin Fourcade (gull) og Simon Schempp.

Så har han en medaljesamling i OL som bare noen få skiskyttere kan vise til: Fire gull, ett sølv og en bronse.

Og fortsatt har han minst én gullmulighet igjen: Stafetten.