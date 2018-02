Bitter Olsbu misset i bitende vind: – Surt

Publisert: 12.02.18 11:42

SKISKYTING 2018-02-12T10:42:04Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Marte Olsbu (27) ble tatt av vinden og endte som nummer fire på jaktstarten i OL.

Laura Dahlmeier (24) tok sitt andre OL-gull i Pyeongchang.

Olsbu overrasket og tok OL-sølv i vindkastene bak lille Dahlmeier på sprinten lørdag. Men mandag formiddag norsk tid ble hun selv tatt av vinden og fikk tre bom på de to liggende-skytingene.

Fullt hus på første stående ga nytt håp om medalje, men så fikk Marte Olsbu en bom på siste skyting. Likevel klarte hun en veldig sterk 4. plass.

– Selve vinden var ikke så vanskelig. Det handlet mer om å ta den rette vurderingen og stå for det. I dag ble jeg nølende. Det blåste litt annerledes fra innskyting til første ligg, og så helt annerledes igjen foran andre ligg. Vinden tok for mye fokus for meg. Jeg klarte ikke å fokusere nok på blinken. Det er bittert nå, sier Olsbu til VG.

Skyteforholdene var tidvis svært vriene på mandagens jaktstart. Vinden var sterk, og snudde flere ganger underveis i seriene.

– Det holder ikke å være skiskytter her, du må være meteorolog også, konstaterte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre underveis.

– Fjerdeplassen er veldig sur, spesielt var det surt da jeg gikk inn i strafferunden og så at om jeg ikke hadde fått den bommen, så hadde jeg vært med å kjempe om pallen. Men sånn er det. Selskapet her er tøft, sier Olsbu - som leverte karrierens beste løp i helgen.









1 av 3 Marte Olsbu (27) ble tatt av vinden og ble nummer fire på jaktstarten i OL. FOTO: BJØRN S DELEBEKK/VG

Dahlmeier er den første kvinne som følger opp et OL-gull på sprint med å vinne også jaktstarten. I hele skiskytterhistorien er det bare Ole Einar Bjørndalen som har klart det samme. Det skjedde i 2002.

Tiril Eckhoff åpnet strålende med fem treff på liggende, og avanserte dermed på resultatlista. Men så gikk det tyngre. Totalt ble hun stående med fem bom og endte på niendeplass.

Echhoff ville ikke skylde på været i møte med norske journalister etterpå, men påpekte hvor kaldt det kan være i Pyeongchang.

– Man må være veldig «på» og offensiv og skyte når man har muligheten. Det er iskaldt. Jeg har aldri gått med så mye klær på kroppen i et skirenn noensinne. Det er utfordrende forhold her i Pyeongchang, sa 27-åringen.

– Er dette et av de kaldeste rennene du har opplevd?

– Det er ikke kulda, men vinden som gjør at det blir så innmari surt. Dere merker det sikkert selv, sier Eckhoff og henvender seg til fem norske journalister i pressesonen.

– Var det kaldere i dag enn på sprinten?

– Ja, det var kaldere i dag. Men det gjorde ikke noe for meg, jeg skylder ikke på det. Det var jeg som bommet. Men jeg synes at jeg er i god form. Jeg skjøt en bra første ligg, og bra på siste stående. Om vi stryker det i midten, så er det bra, smiler Eckhoff.

Jaktstarteksperten Dahlmeier traff på ni av ti skudd liggende, men Anastasiya Kuzmina gikk veldig fort i løypa og var først inne til skyting nummer tre. Men Dahlmeier traff på samtlige ståendeskudd og dermed ble det en parademarsj til gullet. Hun paraderte inn til gull med det tyske flagget i hendene. Tyskland har dermed tatt samtlige tre gull til nå i skiskyting i Pyeongchang.

– Hun går ikke fortest og skyter ikke fortest, men hun går sitt eget løp. Det er rått, sa Eurosport-ekspert Ann Kristin Flatland om Dahlmeier.

Olsbu fikk én bom på første liggende og to bom på andre liggende. Frolands store datter sprintet inn til 4. plass etter et spurtoppgjør med svenske Hanna Öberg. Tiril Eckhoff gikk et godt renn og avanserte til 9. plass - etter å ha startet som 24. kvinne.

– Både Marte og Tiril gjorde gode løp. Det er andre liggende som ødelegger for dem begge, sa Flatland på Eurosport-sendingen.

Darja Domratsjeva, kona til Ole Einar Bjørndalen, var tittelforsvarer, men måtte nøye seg med 37. plass etter sprekk på slutten.

Tiril Eckhoff startet som nummer 24 og hadde 1.26 å ta inn. Synnøve Solemdal hadde 2.18 opp til tet, og Ingrid Landmark Tandrevold 2.43.

Resultater:

1. Laura Dahlmeier, Tyskland (1).

2. Anastasija Kuzmina, Slovakia (4) +29.4.

3. Anais Bescond, Frankrike (1) +29.6.

4. Marte Olsbu, Norge (4) +1.07.3.

5. Hanna Öberg, Sverige (3) +1.08.9.

—

9. Tiril Eckhoff, Norge (5) +1.47.8.

41. Synnøve Solemdal, Norge (4) +4.10.2.

42. Ingrid Tandrevold, Norge (4) +4.21.5.