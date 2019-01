LEDER SKISKYTINGSVERDEN: Svenske Olle Dahlin er opptatt av å endre IBU etter 26 år under Anders Bessebergs ledelse. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

IBU-president om Besseberg-perioden: – Vi mistet fotfeste

SKISKYTING 2019-01-28T17:49:42Z

RUHPOLDING (VG) IBU-president Olle Dahlin (64) erkjenner at Det internasjonale skiskytterforbundet sliter med tilliten blant både aktive og publikum.

Publisert: 28.01.19 18:49

Det har bare gått ni måneder siden Anders Besseberg ble tvunget til å trekke seg etter snaut 26 år som IBU-topp. Nordmannen er siktet for korrupsjon til fordel for Russland, men nekter selv for at han har gjort noe galt.

Etterforskningen av Besseberg pågår fortsatt for fullt i Østerrike, der IBU har sitt hovedkontor.

– Jeg kommer ikke til å sitte i 26 år, ler Dahlin sarkastisk før han fortsetter:

– Noe av det første jeg vil gjøre, er å få på plass en øvre grense for hvor lenge man kan være president.

Svensken møter VG i resepsjonen på IBU-hotellet i sentrum av Ruhpolding. Utenfor er det rigget til skiskytterfest i den tyske landsbyen. Inne på hotellet diskuterer IBU veien videre.

– En ukultur

Det siste året har vært tøft for idrettsorganisasjonen. Politirazziaer, påstander om at en ansatt drev prostitusjonsring og etterforskning av korrupsjon er bare noe av det som har preget oppslagene i mediene.

– Det er bare å innrømme at tilliten vår, ikke minst blant de aktive, har vært veldig liten, sier Dahlin.

– Hvordan skjer slikt, at de aktive mister tilliten til dere?

Dahlin takker nei til en kaffe fra en hotellansatt og tenker i noen sekunder før han svarer:

– Vi kan vel si at IBU mistet fotfestet. Det handler om hvordan man har håndtert spørsmål rundt godt styresett, antidoping og åpenhet.

– Du satt selv i det forrige styret da dere, ifølge deg, mistet fotfestet?

– Ja, og jeg kom frem til at jeg enten måtte forlate styret ganske kjapt, for det var ikke min måte å styre en virksomhet på, eller så måtte jeg bli værende og forsøke å endre det hele gjennom å bli IBU-president. Ikke for posisjonens skyld, men fordi tilstanden i IBU ikke var OK.

– Hva var det som ikke var OK?

– Det var ganske grunnleggende. Hele arbeidsmåten. Hvordan vi jobbet, ulike beslutningsprosesser, hvordan vi kommuniserte ut til verden. Sånne ting.

– Var det noen få som faktisk bestemte?

– Ja. Det tragiske var at man kunne få en majoritet for den måten å jobbe på, sier Dahlin.

– Var det en ukultur?

– Takk. Det var ordet jeg lette etter, sier 64-åringen.

Han smiler forsiktig.

– Hvordan vokser slik ukultur frem?

– Vi prater ikke bare om idrett, men om næringslivet også: Om man kan sitte for lenge, så er det en tendens til at man mister fotfestet. Da vet man plutselig alt best selv, sier Olle Dahlin.

Skal moderniseres

VG har konfrontert Besseberg med denne saken. Hans østerrikske advokat, Norbert Wess svarer følgende i en e-post:

«Som IBU-president gjorde min klient alltid sitt ytterste og, etter hans syn, alltid i tråd med relevante lover og regler i IBU. Av den grunn forstår ikke klienten min utspillet til Dahlin».

Dahlin leder et internasjonalt forbund der økonomien fortsatt sies å være god. Sponsorene har stilt spørsmål etter alt som har skjedd det siste året, men ingen av dem har forlatt IBU-skuta.

Nå jobber Dahlin med strategidokumenter for de neste fire+fire årene. Skiskytterverden skal vite hvordan IBU jobber mot i fremtiden, forteller svensken.

Systematikken skal bli bedre. Statuttene til IBU skal moderniseres. Det skal bli mer åpenhet og gjennomsiktighet i organisasjonen, lover han.

IBU har også stilt 12 skriftlige krav til Russland i etterkant av dopingskandalen som har herjet russisk idrett de siste årene.

– Når snakket du med Anders Besseberg sist?

– Det var dagen etter verdenscupavslutningen i Tyumen (Russland, mars 2018). Da hadde jeg bestemt meg til å offentliggjøre mitt kandidatur som ny IBU-president. Jeg ville fortelle Anders dette og ringte ham. Anders hadde nettopp kommet hjem fra Russland. Deretter forsøkte jeg å ringe ham dagen etter razziaene i Østerrike og Norge (april 2018). Jeg ville høre direkte fra ham hva dette var, men fikk ingen svar. Siden det har vi ikke hatt noen kontakt.

– Dere har blitt omtalt som hund og katt?

– Tja. Vi hadde veldig ulike meninger om en del ting, sier Olle Dahlin.

– Som hva godt styresett innebærer?

– Etter min oppfatning, ja. Men jeg har sagt det før: Sporten har i dag en god plattform, så det var en tragisk slutt på lederskapet til Anders Besseberg.