SISTE FARVEL: Halvard Hanevolds kiste bæres ut av Asker kirke etter bisettelsen fredag. VG publiserer bildet med tillatelse. Prest Dag Håland til høyre. Foto: Solberg, Trond

Bjørndalen etter Hanevolds bisettelse: – Han var et jævla godt menneske

ASKER (VG) Klokken 11 i formiddag tok familie og venner farvel med Halvard Hanevold. Skiskytteren døde 3. september, 49 år gammel.

Hanevold bisettes fra Asker kirke. Dag Håland var forrettende prest under seremonien. Blant dem som holdt minnetale er tidligere landslagstrener Audun Svartdal, Tore Øvrebø (Toppidrettssjef Olympiatoppen), skiskytterpresident Arne Horten samt Alf Koksvik og Tore Bøygard som representerer det internasjonale skiskytterforbundet IBU.

Skuespiller Trond Espen Seim leste diktet «Jag gråter» av UIf Lundell. Hanevolds favorittsang som han hørte på før OL-renn, «Nocturne» av Rolf Løvland, ble også fremført.

«Morgenstemning» av Edvard Grieg ble også brukt som motivasjon før OL-renn og var blant de musikalske innslagene.











TIDLIGERE NRK-KOLLEGA: Ailo Gaup og Anne Rimmen på vei inn til bisettelsen.

– Hans bortgang er et enormt tap og vi vil alltid savne ham, skriver familien på minnesiden til begravelsesbyrået.

Det var sterkt preget stemning utenfor Asker kirke fredag formiddag. Liv Grete Skjelbreid, Ole Einar Bjørndalen og Lars Berger var blant tidligere lagkamerater av Hanevold som gikk inn i kirken. Bjørndalen og Berger var også med å bære kisten.

– Det er så ubeskrivelig trist at det er vanskelig å finne ord, sier Liv Grete Skjelbreid.

– Jeg er så utrolig takknemlig for å ha fått lov til å kjenne Halvard på den måten han var og fått delt så vanvittig mange gode øyeblikk. Han var en motivator som ga håp, at alt var mulig bare du jobbet hardt nok.

Bjørndalen: – Gripende farvel

– Det var et gripende farvel og en fin begravelse med veldig mange fine ord om Halvard, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

– Hvordan vil du huske Hanevold?

– For humøret, motivasjonen hans – at han aldri ga opp. Og fliret, han tilpasset seg alle mulige mennesker. Han var et jævla godt menneske, en person du kunne gå i «krigen» med.

NRK, hvor Hanevold jobbet som ekspert de siste årene, har møtt opp med mange tidligere kollegaer som Torgeir Bjørn, Anne Rimmen og Ola Lunde. Flere øvrige skiskytterpersonligheter er også til stede i Asker.

Hanevold debuterte i verdenscupen på hjemmebane i Holmenkollen i 1992. Han gikk 432 verdenscuprenn før han la opp i mars 2010.

80 ganger var han på pallen, og ni ganger sto Hanevold øverst på pallen. Han vant i alle disipliner.

Deltok i fem OL

Med 22 OL- og VM-medaljer har han bare seks utøvere foran seg på listen over tidenes skiskyttere. Av de norske er det bare Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen som har flere medaljer fra mesterskap.

Hanevold tok åtte gull, ni sølv og fem bronsemedaljer i OL og VM. Det aller gjeveste gullet kom på den klassiske skiskytterdistansen, 20-kilometeren. Under OL i Nagano i 1998, Hanevolds andre OL, vant han gullet.

Han deltok i fem OL. Det siste i Vancouver i 2010 hvor han var med på å sikre gull på stafetten sammen med Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen.

Halvard Hanevold etterlater seg kone og to barn.

