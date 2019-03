Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Thingnes Bø mot sin 14. seier – og tangering av rekord

Johannes Thingnes Bø (25) er på vei mot ny triumf og tangerer dermed rekorden for flest seirer i en verdenscup-vinter. Tåke-rennet i Holmenkollen pågår fortsatt. Det som eventuelt kan koste Bø seieren, er at rennet kan bli avlyst, fordi sikten blir for dårlig.

Ole Kristian Strøm

Jostein Magnusen

Han vil stå med 14 verdenscupseirer denne sesongen. Det er likt med Magdalena Forsberg (2001) og Martin Fourcade 14 (2017).

– Denne mannen er unik, fastslo Halvard Hanevold som NRK-ekspert.

Ole Einar Bjørndalen stoppet på 12 seier som sitt beste (2005). Thingnes Bø har foruten seirene vært på pallen i tre andre renn. Totalt 17 av 23 renn.

Rennet var i fare på grunn av Kollen-tåken - men arrangørene tok sjansen på å sette igang rennet. Det gjorde de rett i , for tåken ble borte. Men så kom den tilbake igjen etter at de beste hadde gått i mål.

– Jeg følte meg fantastisk bra i sporet, bedre enn i VM, sa Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Jeg bygde styrke da jeg kom hjem fra VM, fortsatte han.

Lørdag er det jaktstart i Kollen:

– Jeg kommer til å brenne til fra start der, sa Thingnes Bø.

Bror Tarjei Bø har vært forkjølet siden VM og slet noe mot slutten av løpet - men ligger an til en sterk 5. plass. Verre var det med Vetle Sjåstad Christiansen og Henrik L’Abee-Lund på slutten.

– Det var morsomt så lenge det varte, så smalt det på slutten, smilte Sjåstad Christiansen.

– Jeg trodde at jeg hadde mer å kjøre med på sisterunden, sa L’Abee-Lund til NRK.

Lukas Hofer tok 2. plassen bak Johannes Thingnes Bø - men var halvminuttet bak.

– Johannes er på en annen planet nå, innrømmet italieneren.

Skiskytingen i Holmenkollen fortsetter med jaktstart lørdag og fellesstart søndag.

