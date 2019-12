Fourcade tilbake på toppen – knuste Bø-brødrene: - Noe av det største jeg gjort

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Martin Fourcade (31) er tilbake på toppen – etter 354 dager og 21 renn uten pallplassering i individuelt renn. Brødrene Bø måtte se seg slått på standplass og knust i sporet.

Oppdatert nå nettopp

Martin Fourcade var et eneste stort glis da han gled over målstreken, foran Johannes Thingnes Bø – som gikk ut to minutter før franskmannen på normaldistansen.

– Dette var stort. Jeg sa det til Tarjei Bø, han er en som virkelig forstår min situasjon etter å ha slitt tidligere i karrieren. Mange tror at utøvere aldri tviler, men det er omvendt. Hodet og kroppen har vært full av tvil før jeg startet denne sesongen. Derfor er jeg stolt over å være der og ha vunnet over tvilen, sier Martin Fourcade.

Han innrømmer at han kjempet med tårene da han ble intervjuet av fransk TV etter triumfen.

– Jeg er mer voksen nå. For noen år siden kunne jeg hoppe og skrike for å vise glede, men i dag stikker følelsen dypt. Jeg snakker ikke mye om det, men den forrige sesongen var smertefull for meg. Jeg måtte kjempe for å plasseringer jeg håpet å unngå og måtte bare akseptere det. Derfor er det å være tilbake nå i gul ledertrøye trolig noe av det største jeg har gjort i min karriere, sier Fourcade til VG.

Med ett bomskudd på 20 blinker var det ingen som kunne tukte franskmannen, som også var raskest i sporet. Dermed satte han punktum for en av de tyngste periodene i karrieren hittil: 354 dager uten seier eller pallplassering.

Forrige sesong åpnet bra med seier, men det ble «kun» to totalt og etter 15. desember 2019 samlet han en periode på 4. plasser før han forsvant helt ut av listene. Nå ser han ut til å være tilbake der man er vant til å se ham – og det med hele det franske laget i ryggen. De tre neste på listen går også under det samme flagget.

les også Tarjei Bø lover broren «gullkamp» hver eneste helg

Johannes Thingnes Bø klarte ikke å følge opp seieren fra åpningen, der det ble dobbelt norsk med storebror Tarjei Bø på 2. plass. De bommet begge to ganger, én gang med enn Fourcade, men var maktesløse i løypen.

– Dette var utrolig rart. Det er litt uforståelig at jeg er så langt bak i sporet. Det var samme fart som på en moderat trening. Det er uvant, sier Thingnes Bø som var hele 2,27 bak Fourcade bare i skitid.

– Alle vet at det er ikke normalt, men jeg var helt kraftløs der ute, sier 26-åringen, som unner Fourcade en seier igjen.

– Du har jo mest ønske om at det er deg selv som skal stå øverst, men man må jo hylle andres idrettsprestasjoner. Det løpet han gjør i dag er utrolig bra. Han er en skiskytter som har fortjent å vinne mer enn ett løp det siste året, så totalt sett er det fortjent med en seier til Herr Fourcade igjen, sier Thingnes Bø.

Tarjei Bø ble beste nordmann på en 6. plass, mens Johannes ble nummer 10. Erlend Bjøntegaard tok en 13. plass.

KNALLRENN: Martin Fourcade gikk forbi Johannes Thingnes Bø (t.v.) mot slutten av rennet. Nordmannen startet fire nummer før ham. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

Publisert: 04.12.19 kl. 17:27 Oppdatert: 04.12.19 kl. 18:19

Mer om