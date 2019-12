TILBAKE PÅ TOPPEN: Martin Fourcade viste god gammel form i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Fourcade tilbake på toppen – knuste Bø-brødrene

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Martin Fourcade er tilbake på toppen – etter 354 dager og 21 renn uten pallplassering i individuelt renn. Johannes Thingnes Bø måtte se seg slått på standplass og knust i sporet.

Martin Fourcade var et eneste stort glis da han gled over målstreken, foran Johannes Thingnes Bø – som startet fem nummer før franskmannen på normaldistansen. Endelig var han tilbake.

Med ett bomskudd på 20 forsøk var det ingen som kunne tukte franskmannen, som ikke har vært på seierspallen siden han vant jaktstarten i Hochfilzen, den 15. desember for et drøyt år siden. To seire og en andreplass rakk han å innkassere, før han en periode samlet på fjerdeplasser og forsvant nedover på resultatlistene forrige sesong.

Og mer fransk jubel kan det bli, ettersom de fire første på den foreløpige resultatlisten i mål er fra samme land.

Mister verdenscupledelsen

Johannes Thingnes Bø klarte ikke å følge opp seieren fra åpningen, der det ble dobbelt norsk med storebror Tarjei Bø på 2. plass. De skjøt begge kun én bom mer enn Fourcade, men klarte ikke å holde tritt i løypen.

Tarjei Bø er beste nordmann på en foreløpig 6. plass, mens Johannes ligger på 8. plass. Dermed ligger Fourcade an til å ta over ledelsen i verdenscupen sammenlagt med en 5. plass i bagasjen fra sprinten.

