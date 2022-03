PROFILERTE: Skiskytterstjernen Darja Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen er gift og har trent Kina sammen.

Domratsjeva med sterk kritikk av idrettens krigshåndtering

Den hviterussiske skiskytter-profilen Darja Domratsjeva (35) kritiserer sanksjonene mot russisk og hviterussisk idrett – og reagerer på at utøvere har støttet straffen.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Domratsjeva, kona til skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, tar opp temaet i et langt innlegg på Instagram - hennes første post på over halvannet år.

Hviterusseren poengterer først at hun bekymrer seg over krigen i Ukraina og synes det har vært katastrofalt mange ofre. Hun ønsker snarlig fred og at politiske mål ikke skal koste menneskeliv.

Videre går hun inn på idrettens rolle. Hun mener det er urettferdig at utøvere som ikke har startet krigen skal straffes. Utøvere og landslag fra Russland og Hviterussland er utestengt i de aller fleste idretter som følge av krigen i Ukraina.

«Jeg tror det er helt naivt å tro at utestengelsen av hviterussere og russere fra internasjonale konflikter vil være til hjelp for å løse den millitære konflikten. Etter min mening bidrar slike handlinger bare til å oppildne til splid blant folk. Før vi snakker om det globale, la oss starte med oss ​​selv, med våre menneskelige egenskaper og vårt miljø. Vi i sporten, la oss starte med sport. Sport har alle muligheter til å bringe fred til verden og forene», skriver Domratsjeva.

Flere av de russiske utøveren er en del av Vladimir Putins egne hær, blant dem Aleksandr Bolsjunov som måtte pakke sammen i Holmenkollen:

Hun ber om at sanksjoner og straffes settes spesielt inn mot konkrete, bestemte personer som har med krigen å gjøre.

En rekke utøvere har støttet sanksjoner mot russiske utøvere. Slik de norske langrennsstjernene Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo blant mange har gjort. Det misliker Domratsjeva.

«Det er trist å høre om kommentarer fra utøvere som støtter slike handlinger. Utøvere som tok hverandre i hånden, ga hverandre et klapp på skulderen, gratulerte hverandre når de kom på pallen, diskuterte vanskelige øyeblikk i konkurranser, konkurrerte skulder ved skulder, og i dag bare sparker en kollega i baken for å kaste dem ut av kampen», skriver Domratsjeva.

Den tyske skiskytteren Erik Lesser har svart på innlegget:

«Å gå videre som at ingenting har skjedd er ikke det riktige. Det er krig på grunn av Russland. Utestengelsen av russiske flagg og farger det det minste av sanksjoner», skriver Lesser.

Innlegget til Domratsjeva er sitert i flere russiske og hviterussiske medier, som sportsavisen Pressball.by.

Domratsjeva tok 35 verdenscupseirer i sin aktive karriere og vant fire OL-gull, samt to VM-gull. Bjørndalen og Domratsjeva har trent Kina de siste sesongene. Deres trenerfremtid er ikke avklart.

Høsten 2020 ble hennes bror Nikita utsatt for grov politivold i Hviterussland. Domratsjeva uttalte seg forsiktig i etterkant. Hun fikk kritikk i kommentarfelt for å ikke ta klar avstand fra nasjonens omstridte president Aleksandr Lukasjenko.

Berit Lindemann i Helsingforskomiteen har forklart at Domratsjeva har like stor heltestatus i Hviterussland som Ole Einar Bjørndalen har i Norge.