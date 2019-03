IKKE TIL Å KJENNE IGJEN: Johannes Thingnes Bø (t.h.) og de norske rakk å feire stafettgullet i 1.37 minutter før Martin Fourcade (t.v.) gikk Frankrike inn til en 6. plass. Foto: Jostein Magnussen

Bø-brødrene synes synd på Fourcade

ÖSTERSUND (VG) I starten var det var gøy endelig å slå Martin Fourcade (30) igjen. Nå synes Johannes Thingnes Bø og broren Tarjei bare synd på den tidligere verdenseneren.

30-åringen gjorde som Tarjei Bø og hoppet av verdenscupen for å komme tilbake i sin beste form til VM her i Östersund.

Det har - så langt - endt med en 39. plass på normalen, 6. plass på sprinten og 5. plass på jaktstarten. Mix-stafetten ble ingen «höydare» med 8. plass og på gårsdagens stafett måtte Martin Fourcade ut i to strafferunder etter siste stående skyting. Med en 6. plass ødela verdens beste skiskytter de siste årene også for de tre andre på laget.

I ettermiddag klokken 16 har franskmannen sin siste sjanse til å få noe ut av dette mesterskapet på fellesstarten.

– Jeg får jo vondt i magen av alle som må ut i strafferundene på en stafett - selv om det er konkurrenter. Jeg har stått der selv og har gjort det samme. Fourcade er ikke seg selv og det tror jeg han merker selv. Lagkamerater og trenere har sett det, og nå ser vi andre også det. Jeg føler veldig med ham, sier Tarjei Bø etter å ha hanket inn sin andre medalje i Östersund.

– I starten ga det oss masse energi å slå «kongen av skiskyting», men nå ønsker vi jo at han skal smile og prestere. Det er det som er artigst for oss, sier Bø og innrømmer at han synes synd på kompisen.

– Håper han blir frisk

Johannes Thingnes Bø liker heller ikke det han ser.

– Alle ser jo at det er noe som ikke fungerer for han. Det burde ikke gå utover stående skytingen på stafetten, men fysisk sett så er det nok noe som plager han. Jeg håper jo at han blir frisk igjen, at det ikke er noe som ligger latent i kroppen, sier 25-åringen som nå har tatt over skiskyttertronen og håper sin egen gullalder starter nå.

Han er godt i gang for å si det mildt. Fire gull og ett sølv på seks VM-øvelser er smått utrolig, og Thingnes Bø ser på seg selv som en medaljekandidat også foran ettermiddagens fellesstart - hans fjerde løp på fem dager.

– Ingen unnskyldninger i kveld. Jeg mislyktes og var ikke på nivå til å ta medalje, men først og fremst ikke på nivå med mine lagkamerater. Det gjør ikke skuffelsen mindre, men det endrer ikke vårt ønske om å rette blikket fremover.

Siste sjansen er her allerede, søndagens fellesstart.

PS! Fire nordmenn stiller til start i ettermiddag: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard.

