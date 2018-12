Her fra stafetten i Holmenkollen, der skiskytter Johannes Thingnes Bø jubler idet han går Norge inn til seier. Foto: Jostein Magnussen

Program for VM i skiskyting 2019

I mars samles verdenseliten for å gjøre opp om medaljene i VM i Skiskyting 2019, som skal foregå i Östersund i Sverige. Her er datoer og tidspunkter for samtlige øvelser.

Publisert: 05.12.18 13:25

Det blir et mesterskap i verdensklasse med spenning og folkefest hver dag.

7. mars:

Kl. 16.15: Miced stafett.

8. mars:

Kl. 16.30: Sprint, kvinner.

9. mars:

Kl. 16.30: Sprint, menn.

10. mars:

Kl. 13.45: Jaktstart, kvinner.

Kl. 16.30: Jaktstart, menn.

12. mars:

Kl. 15.30: Normaldistanse, kvinner.

13. mars:

Kl. 16.10: Normaldistanse, menn.

14. mars:

Kl. 17.10: Singel mixed stafett.

16. mars:

Kl. 13.15: Stafett, kvinner.

Kl. 16.30: Stafett, menn.

17. mars:

Kl. 13.15: Fellesstart, kvinner.

Kl. 16.00: Fellesstart, menn.