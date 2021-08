VED GODT MOT: Ingrid Landmark Tandrevold håper skaden hun pådro seg i sommer vil gagne henne neste sesong. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Prioriterer annerledes før OL-sesongen: − Håper det synes til vinteren

SANDNES (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (24) var uheldig tidligere i sommer da hun måtte sy fire sting i foten etter et uhell på hytta. Nå håper hun konsekvensene av det kan hjelpe henne inn mot OL-sesongen.

Av Hanna Nymoen Lund

Publisert: Nå nettopp

Den korte hytteferien til den sprudlende 24-åringen fra Bærum startet på verst tenkelig vis. På vei opp fra vannet kuttet hun foten på en stillehavsøsters. Det resulterte i fire timers ventetid på legevakten og fire sting i tåballen.

– Det var en ugunstig start på et par dagers ferie på hytta, ja, sier hun.

– Dårlig samvittighet

Forrige sesong ble Tandrevolds beste hittil. Hun tok sin første seier i verdenscupen, i tillegg til to individuelle VM-medaljer og stafett-gull i Pokljuka i februar. Det fikk hun til samtidig som hun jobbet med planlegging og oppussing av nytt hus kjøpt sammen med kjæresten.

Det dokumenterer skiskytteren på Instagram:

Å kombinere oppussing med toppidrettslivet inn mot OL-sesong, har ifølge 24-åringen ikke vært et stort problem:

– Jeg har heldigvis en veldig, veldig snill samboer som er byggherre og som har det overordnede ansvaret, og han er veldig opptatt av at jeg skal ha fokus på å trene mest mulig og legger til rette for at jeg skal prestere i OL.

Hun legger til at hun tar noen valg av og til, men:

– Det er han som er «hands on» og står hjemme og pusser en vegg akkurat nå.

– Nå ga det meg litt dårlig samvittighet, faktisk, ler hun.

INGRIDS BESTE SESONG: Bærum-jenta fikk med seg tre medaljer hjem fra VM i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric

Tror skaden kan gagne henne til vinteren

Etter flere uker med alternativ trening, kan Tandrevold endelig trene som normalt igjen – til tross for vond tå. Hun tror ikke skaden har ødelagt for oppkjøringen, snarere tvert i mot:

– Jeg føler at jeg har fått gjort veldig mye godt arbeid og kanskje fokusert på andre ting som jeg ikke nødvendigvis hadde prioritert hvis jeg kunne trene som normalt.

Med «andre ting» mener hun styrke i overkroppen, som hun påstår kanskje har vært en svakhet hos henne før. Så handler det om å stille best mulig forberedt til OL og forsøke å senke skuldrene.

– Jeg føler selv at jeg har utviklet meg, så håper jeg at det er noe man kan se til vinteren.