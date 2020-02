GÅR NYE VEIER: Med en databrikke i pannebåndet samlet Johannes Thingnes Bø inn viktig data under prøve-VM i fjor. Nå brukes informasjonen for alt den er verdt. Foto: Jostein Magnussen

Dette er Norges hemmelige VM-våpen

ANTERSELVA (VG) De norske skiskytterne har et hemmelig våpen under VM i Anterselva. Hver eneste centimeter av løypene er kartlagt slik at utøverne skal tjene viktige sekunder i gullkampen.

Under konkurransene her i fjor gikk Johannes Thingnes Bø og de norske skiskytterne med målere på hodet. Disse samlet informasjon om alle partier i løypen som nå er analysert og bearbeidet før mesterskapet.

Det er Harri Luchsinger, utviklingssjef i Norges Skiskytterforbund, som står bak forskningsprosjektet sammen med Olympiatoppen og NTNU i Trondheim.

Johannes Thingnes Bø er overrasket over resultatet.

– Det er en optimalisering som en ikke trodde skulle gi slike store utslag, at så små detaljer faktisk kan utgjøre to sekunder her og der bare ved å sitte i hockey i stedet for å «fribenskøyte». Umiddelbart tenker man at «fribenskøyting» går fortere, men analysen viser noe annet, sier Thingnes Bø til VG.

Han mener at hvis en klarer å være i form til å gjøre alt riktig etter analysene, så er det mange sekunder å tjene.

– Jeg tror fort at mange på laget har fått en fordel av det når de så hvor jeg tok sekunder på de i fjor. Jeg så selv at det var et stort parti av løypen hvor jeg gikk lik med resten. Der har jeg nå funnet et par områder hvor jeg kan hente inn noen sekunder.

Vetle Sjåstad Christiansen har andre ting å øve på...

– Denne jobben har vært viktig for å skaffe oss et fortrinn. Harri Luchsinger har gjort en fantastisk jobb. Jeg brukte selv informasjonen inn mot mix-stafetten og gikk over analysene fra i fjor. Du ser fort hvor du kan vinne eller tape sekunder, fastslår Tarjei Bø.

Landslagssjef Per Arne Botnan sier GPS-målingene brukes til flere ting. Man kan sammenligne utøveren med seg selv og man kan se hvor man tjener eller taper tid i forhold til andre løpere.

– Så har vi også mye nytte av å se på hvilken inngang du skal ha til svinger. Her er det mange sekunder å vinne. På en enkel måte handler det om å tjene noen sekunder uten at det koster deg noe fysisk. Du må bare vært smart på hvilke valg du tar i løypen.

Tester i vindtunnel

Utstyret har også vært i bruk i Pokljuka – arrangøren av neste års skiskytter-VM. I OL-løypene i Beijing er det allerede laget noen profiler som kommer godt med. Og det er mer forskning på gang.

– Vi har såvidt begynte med å teste ulike sitteposisjoner i vindtunnel. Der er det også en del å hente.

– Alt gjennomføres for å skaffe dere et forsprang på konkurrentene?

– Alle forskningsprosjektene som vi gjør sammen med Olympiatoppen og NTNU er for å gi oss en fordel i mesterskap som VM og OL. Så er det jo slik at når du begynner med noe så tar andre nasjoner etter. De vil se på hva vi gjør, så vi vil ikke ha disse fordelene til evig tid, sier Botnan.

Her kan det også være noen sekunder å spare...

