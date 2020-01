IMPONERTE: Vetle Sjåstad Christiansen i aksjon på par-stafetten i dag. Foto: Jostein Magnussen

Christiansen med klar VM-beskjed: - Det er dette jeg er best i

POKLJUKA (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (27) mener han la inn en god søknad om å få gå «formel 1-distansen» parstafett i VM i februar.

Nå nettopp

– Jeg mener at dette er den øvelsen jeg er best i. Så har vi jo Johannes (Thingnes Bø) som er kanskje enda bedre. Jeg har lyst å gå en single mix og har gode erfaringer med det. Jeg kommer til å gå innom rommet til Johannes i dag og spørre han om han fulgte med, sier Sjåstad Christiansen.

I VM kommer par-stafetten dagen etter 20-kilometeren. Hvis det var opp til han hadde 27-åringen valgt stafetten.

– Ja, 10 av 10 dager i uka, sier han og ler.

– Jeg får ta en prat med trenerne. Hvis ikke det fungerer så har jeg hørt at et PR-byrå kan leies inn hvis man ønsker å bli valgt til noe. Vi får se om jeg gjør det.

– Hvorfor passer denne øvelsen deg så godt?

– Jeg er jo mer en sprintertype enn 20-kilometertype. Korte, knallharde runder med ganske stort trykk på skytingen, det elsker jeg rett og slett. Denne øvelsen er nesten skapt for meg. Jeg hadde kanskje mitt beste løp i showrennet i Schalke i romjulen og så var dette det nest beste. Det er dette jeg er best i.

27-åringen klinte til fra start og gjennomførte et nær perfekt løp her i Pokljuka. Det hjalp ikke, for makker Karoline Knotten hadde det blytungt både på standplass og i sporet. Dermed ble Norge nummer 10 til slutt, nesten 50 sekunder bak vinneren Frankrike.

– Syre opp til ørene

– Jeg har vært i den situasjonen selv mange ganger hvor jeg dritt meg ut. Jeg syntes ikke synd på meg da, men hun gjør sitt beste. Noen ganger blir det bom. Det vet jeg alt om. Jeg vet godt hvordan det føles å stå der med litt «shaky legs» og ikke føle seg tipp-topp i løypa. Hun kommer sterkere tilbake, hun er en av de beste stafettløperne vi har.

– Det var gøy lenge med Vetle. Jeg ble kanskje litt stresset av det og forsøkte å kompensere på standplass i stedet for å holde roen. Jeg har visst at formen ikke har vært det beste. Jeg hadde syre opp til ørene på sisterunden. Beina ville ikke flytte seg, sier Karoline Knotten.

Publisert: 25.01.20 kl. 14:45

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser