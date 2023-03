1 / 4 NORGE: Marte Olsbu Røiseland gikk inn til seier for Norge. KANONETAPPE: Ingrid Landmark Tandrevold (til venstre) traff med ti av ti skudd. forrige neste fullskjerm NORGE: Marte Olsbu Røiseland gikk inn til seier for Norge.

Norge fikk revansj etter VM: Knuste konkurrentene på stafetten i Östersund

De norske skiskytterkvinnene gikk inn til sesongens andre stafettseier da de knuste konkurrentene i svenske Östersund.

For Marte Olsbu Røiseland ledet komfortabelt foran den siste skytingen. Der vartet hun like godt opp med en feilfri serie. Dermed vant det norske laget bestående av Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien og Juni Arnekleiv.

Frankrike ble nummer to, 15,2 sekunder bak, mens Tyskland ble nummer tre.

Det må ha smakt godt etter en skuffende VM-stafett i Oberhof. Da endte det norske laget på en sjetteplass etter svak skyting. En sjetteplass ble det også i stafetten før VM. På sesongens siste stafett vant imidlertid Norge etter strålende laginnsats.

– Imponerende fra start til slutt, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

Det var Arnekleiv som hadde åpningsetappen for Norge. 24-åringen åpnet feilfritt på første skyting, men trengte to ekstraskudd på stående. Arnekleiv gikk imidlertid raskt i sporet og sendte ut Lien 12,6 sekunder bak teten.

Lien åpnet i samme stil. Etter fullt hus på liggende skyting, nøyde hun seg med én bom på stående. Dermed lå de norske kvinnene svært godt an før de to sterkeste kortene, Tandrevold og Olsbu Røiseland, ble spilt ut.

– Nå er Norge favoritter her, konstaterte NRK-ekspert Ola Lunde.

Lien avsluttet knallsterkt i sporet og lot Tandrevold gå ut 9,5 sekunder bak. Det tok ikke mange minuttene før Fossum-kvinnen var i ryggen på teten. Feilfri skyting på liggende gjorde at Tandrevold tok ledelsen, tett etterfulgt av Tyskland og Frankrike.

– Ida jobbet som en helt på sisterunden sin for å få meg tett opp til teten. Jeg gikk hardt fra start for å gå opp i rygg, forteller Tandrevold til NRK.

På den stående skytingen fulgte hun opp med nok en feilfri serie. Dermed så det ut til at det skulle stå mellom Norges Marte Olsbu Røiseland og Tysklands Denise Herrmann-Wick på ankeretappen, en ikke hvilken som helst duell.

Herrmann-Wick har nemlig Sverre Olsbu Røiseland, Martes ektemann, som landslagssjef. Olsbu Røiseland bommet én gang på liggende, men gikk likevel ut i klar ledelse før siste skyting ettersom Herrmann-Wick skjøt seg bort.

– Jeg skulle ønske Denise klarte å gi Marte kamp, men i dag var de (Norge) for gode. Når ikke vi vinner, er det best at Norge vinner, sier Sverre Olsbu-Røiseland til NRK.

Da Olsbu også vartet opp med fem treff på siste stående skyting, hadde hun få problemer med å holde unna de siste par tusen meterne.