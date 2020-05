SYK FRA START: Lars Helge Birkeland fotografert i forbindelse med skiskytternes sesongstart på Sjusjøen i november i fjor. Han sto over sesongåpningen på grunn av sykdom. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix

Grubben skal hjelpe vraket Birkeland: – OL er målet

Han ble vraket av landslaget og mistet alt av stipender, men skiskytter Lars Helge Birkeland (32) nekter å gi opp OL-drømmen.

Tirsdag reiste veteranen til Sirdal nordvest i Agder for å starte på veien tilbake mot skiskyttertoppen. Målet er OL i Beijing, og en annen veteran skal få 32-åringen «opp på hesten» igjen, Roger Grubben.

Den tidligere landslagstreneren i skiskyting og mangeårig samarbeidspartner med Ole Einar Bjørndalen underviser i «skiskytterfaget» ved Sirdal videregående skole. Grubben har også i lang tid vært sparringspartner til VM-dronningen Marte Olsbu Røiseland.

– Det var han som tok kontakt og sa vi kunne få til et bra opplegg i Sirdal hvis jeg var interessert. Når jeg først bestemte meg for å fortsette så var det et enkelt valg, sier Lars Helge Birkeland til VG.

32-åringens vinter startet som et mareritt med to lange sykdomsavbrekk i den viktigste treningsperioden. Det kostet han en plass i VM-troppen til Anterselva, det kostet ham plassen på landslaget og nå mister han også de to stipendene fra skiskytterforbundet og Olympiatoppen på til sammen 200.000 kroner. Han står nesten på bar bakke.

– Det er brutalt, men sånn er hverdagen for de fleste skiskytterne. Man er privilegert når man er på landslaget, sier Birkeland.

Med på «laget» har han noen personlige sponsorer som velger å bli med videre.

– Ellers så er det en ganske billig livsstil. Kona er i jobb, så det skal gå bra, sier 32-åringen og snakker om den tidligere skiskytteren Fanny Horn Birkeland. Hun beholder jobben sin ved toppidrettsgymnaset i Lillehammer.

Han er opptatt med å pakke det han skal ha med seg fra Lillehammer før turen går til Sirdal når VG ringer. Nå venter et skreddersydd opplegg som forhåpentligvis gjør at 32-åringen skal kunne hevde seg i skiskyting igjen.

– Jeg har ambisjoner om først å kvalifisere meg til verdenscupen, være en del av VM-laget, og så er det OL om to år som er det store målet - hvis det går brukbart den kommende sesongen.

Noen landslagsplass er han ikke avhengig av, men han må se at utviklingen går «den rette veien etter en litt kjedelig sesong i fjor».

– Kjedelig

Kjedelig er bare fornavnet. I fjor var Lars Helge Birkeland god på sommerføre og gikk til topps under Blink-festivalen. - Det lover godt for vinteren, var beskjeden fra 32-åringen.

Så kom to sykdomsperioder og Birkeland var ikke til å kjenne igjen. Vi så han sist i verdenscupen i Ruhpolding i januar. 20 treff og en 20. plass på jaktstarten.

Resten av sesongen gikk han 12 løp på nest øverste nivå, i IBU-cupen. Syv ganger var han på pallen, tre ganger sto han øverst.

Han gleder seg til å komme i gang i Sirdal hvor fasilitetene er gode med blant annet innendørs skytebane og to rulleskiløyper.

– Her får jeg optimalisert hverdagen helt etter egne behov. Hver eneste dag er det fokus på egne utviklingsområder. Det kan en ikke få til når man trener på et lag i en gruppe. Det blir spennende. Så er det et inspirerende utgangspunkt at Roger har troen på at jeg kan bli bedre, konstaterer Birkeland. Han vil være i Sirdal mer eller mindre fast ut oktober.

Roger Grubben, som også er sportssjef i Sirdal Ski, håper å slå to fluer i en smekk, at Birkeland vil være en ressurs å ha i miljøet. Og så er han tross alt en tidligere elev på skiskytterlinjen.

Fortjener en sjanse

– Jeg tror ikke det er sånn at du går ut på dato selv om du har en dårlig sesong. Lars Helge hadde mye på gang og mange snakket om det store gjennombruddet, men så snudde det. Jeg vet ikke om han kan ta det siste steget og bli en «palløper», men han har vært så nær at det er verdt å gi dette en sjanse. Nå kan han gi det et forsøk i stedet for å sitte i gyngestolen om noen tiår og lure på om han ga seg litt for tidlig. Nå kan han gå «all inn» noen år til, sier Grubben.

Han minner om at det er få som kan være på landslaget og mener Birkeland fortjener å få fullført det løpet han har planlagt så lenge han er motivert og vil satse.

– Lars Helge har spisskompetanse i verdensklasse på standplass, så får vi bruke en del tid på kapasiteten. Jeg skal i hvert fall trå til med det jeg har av kunnskap, og i kombinasjon med hans motivasjon så kan det hende at dette er en mulighet som er verdt å bruke tiden på, fastslår Roger Grubben.

Publisert: 13.05.20 kl. 08:47

