Skiskytterne må bli hjemme – Sjåstad Christiansen vil dra på alene

ULLEVÅL (VG) To av tre samlinger i høyden går i vasken for skiskytterne, men Vetle Sjåstad Christiansen (28) nekter å gi opp den viktige høydetreningen.

Skiskytterne skulle på høydetrening i Italia og Frankrike i juni, i månedsskiftet august/september og i oktober. Nå er det bare oktober-samlingen i fransk Bessans som – foreløpig – ikke er avlyst.

Vetle Sjåstad Christiansen lar seg ikke stoppe. Han vurderer å dra ned i høyden på egen hånd så snart anledningen byr seg.

– Jeg må finne mitt eget opplegg. Da ser jeg for meg å få med meg en medhjelper og dra ned dit vi egentlig skulle, til Lavasé i Italia Jeg må ha med en medhjelper som gidder å være der nede i to-tre uker, sier 28-åringen til VG.

Skiskytteren håper å kunne reise midt i august, men er innstilt på å skyve litt på det dersom reiseanbefalingene lager krøll for ham.

– Hvis jeg skal prestere frem mot og i OL så er jeg avhengig av å få enda mer trening i høyden. Høydeoppholdene er det viktigste for meg frem mot OL i 2022. Jeg er alltid på jakt etter ting som kan gjøre meg bedre, og høydeopphold er en ting der jeg virkelig har noe å hente. Så da prøver jeg å være litt kreativ. Vi får se om jeg setter meg i en bobil eller flyr, sier Sjåstad Christiansen.

Trenger gjennomkjøringene

Han «trenger» høyden, ikke så mye på grunn av det som skal skje den kommende sesongen, men i Beijing fra 4. februar i 2022.

– Skiskytterøvelsene skal avvikles i høyden – og høyere enn Anterselva (VM-arrangør sist vinter) – og da trenger jeg så mange gjennomkjøringer på hardøkter i høyden som mulig. Jeg merker jo allerede at jo mer høydetrening jeg får i kroppen og jo mer drillet jeg blir på intensitet i høyden, jo bedre blir jeg. Da kan jeg ikke bare droppe høydetreningen og ta til takke med treningen her hjemme. Da må jeg legge inn en ekstra innsats for å få det til. Høydehus er det jo ikke åpnet for, har jeg skjønt, sier skiskytteren og ler godt.

Landslagssjef Per-Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund vil ikke nekte 28-åringen å reise til Italia.

– Det er jo enklere å gjennomføre en høydesamling for en enkeltutøver enn et helt lag. Hvis det passer hans opplegg og han blir enig med trenerne, så kommer ikke vil til å nekte han å dra i høyden. Så må han selvsagt ta alle forholdsregler, sier Botnan til VG.

– Normalt ville vi hatt tre høydesamlinger. Tanken var å gjennomføre like mange høydesamlinger denne sesongen som neste. Nå blir det med én, men den blir i så fall lengre enn først planlagt, fastslår landslagstrener Egil Kristiansen.

Skiskytterne har gjennomført sesongens første fellessamling her i Oslo. 15. juni møtes de igjen på Lillehammer.

